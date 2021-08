» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 13/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

13 de Agosto de 2021









PRIMER ENTRENAMIENTO Lionel Messi realizó ayer su primer entrenamiento con Paris Saint Germain: en primera instancia completó una rutina de ejercicios físicos dentro del gimnasio y, posteriormente, estuvo desarrollando diferentes trabajos con pelota junto a sus nuevos compañeros. Tras la jornada, el rosarino se expresó a través de su cuenta de Instagram: "Primer día. Feliz y agradecido por el recibimiento", fue el escueto texto que acompañó con dos emojis: uno de carita feliz y otro de pulgar para arriba. Hoy comienza la segunda fecha de la Ligue 1 con el duelo entre Lorient y Monaco, mientras mañana sábado será la segunda presentación del PSG, que jugará como local ante Racing de Estrasburgo.



ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó las fechas y horarios de los próximos tres compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022. Así, la Selección Argentina jugará el jueves 2 de septiembre como visitante frente a Venezuela; el domingo 5 chocará ante Brasil en San Pablo; y el jueves 9 será local contra Bolivia en el estadio Monumental. Actualmente, las posiciones de las Eliminatorias muestran a Brasil como líder con 18 puntos (seis victorias en seis presentaciones) y tienen a Argentina como escolta con 12 unidades (tres triunfos y tres empates). PARTIÓ A SEVILLA Gonzalo Montiel sería presentado hoy como nuevo jugador del Sevilla de España, luego de cerrarse una operación que dejaría 8 millones de euros en las arcas de River Plate, que además cuenta con un 15% de una futura venta. Así, el lateral derecho se convertirá en compañero de sus compatriotas Marcos Acuña, Alejandro "Papu" Gómez, Lucas Ocampos y Erik Lamela, otro de los refuerzos que sumó Sevilla en este mercado de pases. ALERTA EN BOCA El arquero Agustín Lastra, quien estuvo en la convocatoria del partido ante Argentinos Juniors, dio positivo de coronavirus en un testeo que se le realizó ayer, cuando se presentó a entrenar con la Reserva. Por esta situación también fueron aislados los defensores Renzo Giampaoli y Valentín Barco. ARRANCA LA SEXTA Con dos encuentros, este viernes comienza la sexta fecha del Campeonato 2021 de la LPF. En el primer turno, Colón y Gimnasia (LP) se medirán en Santa Fe desde las 19.00 horas en un duelo que dejará un nuevo líder (en caso de ganar, el Sabalero quedará como único puntero). En tanto, desde las 21.15, Huracán recibirá en Parque Patricios a Unión de Santa Fe, que no contará con el campanense Nicolás Blandi, quien trabaja en su acondicionamiento físico para poder debutar en el Tatengue. La programación de esta 6ª fecha se completa de la siguiente manera: -Sábado:Atlético Tucumán vs Aldosivi (13.30), Argentinos Jrs vs Banfield (15.45), River Plate vs Vélez Sarsfield (18.00) y Rosario Central vs Independiente (20.15). -Domingo: Patronato vs Central Córdoba (13.30), Platense vs Arsenal (15.45), Estudiantes vs Boca Jrs (18.00) y Racing Club vs Newells (20.15). -Lunes: Talleres vs San Lorenzo (18.00), Lanús vs Godoy Cruz (20.15) y Defensa y Justicia vs Sarmiento (20.15).