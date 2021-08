El combinado femenino de nuestra ciudad superó la Etapa Regional tras vencer a Vicente López y San Fernando. En la continuidad de los Juegos Bonaerenses 2021, Campana logró clasificar a la Final que se desarrollará en Mar del Plata a su combinado femenino Sub 14 de Hóckey sobre Césped luego de atravesar con éxito la Etapa Regional. El equipo que representó a nuestra ciudad estuvo conformado por jugadores del Campana Boat Club y el Club Ciudad de Campana y fue acompañado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad. Las jóvenes de nuestra ciudad, dirigidas por Camila Tenembaum, disputaron la Etapa Regional en las instalaciones del San Isidro Club. En primer turno vencieron 3-0 al combinado de Vicente López. Y luego, en la final, se midieron con San Fernando, al que derrotaron en la definición por penales después de igualar 2-2 en el tiempo regular. La semana próxima, Campana seguirá con su participación en la Etapa Regional de Hóckey sobre Césped, cuando el combinado femenino Sub 16 compita el martes en Vicente López. Y posteriormente será también el turno del equipo femenino Sub 18.

EL FESTEJO DE LAS CHICAS CAMPANENSES TRAS SU CLASIFICACIÓN.





LA ETAPA REGIONAL SUB 14 SE DESARROLLÓ EN SAN ISIDRO.