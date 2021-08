» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 13/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

BOLMARO, A LA NBA Aunque todavía no fue confirmado oficialmente, el cordobés Leandro Bolmaro jugará la próxima temporada en la NBA. El escolta del Barcelona fue seleccionado por Minnesota Timberwolves en la 23ª posición del Draft 2020 y luego de su última temporada en España y su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, la franquicia estadounidense habría tomado la decisión de incorporarlo para la campaña 2021/22. Antes, Bolmaro deberá arreglar su salida del Barsa (su cláusula de rescisión es de 900 mil euros, de los cuales, Minnesota solo puede pagar 750 mil).



DOLOROSA DERROTA El argentino Diego Schwartzman perdió ayer 3-6, 6-3 y 5-7 con el español Roberto Bautista Agut en los Octavos de Final del Masters 1000 de Toronto. El Peque contó con tres match points cuando sacó 5-4 en el último set, pero el europeo no cometió errores, se recuperó y no solo ganó ese game, sino también los dos siguientes para quedarse con la victoria. PUMAS: XV CONFIRMADO El head coach del Seleccionado Argentino de Rugby, Mario Ledesma, confirmó la formación que presentará mañana para enfrentar a Sudáfrica en el inicio del Rugby Championship. Los quince elegidos son: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya, Francisco Gómez Kodela; Guido Petti, Marcos Kremer; Pablo Matera, Facundo Isa, Rodrigo Bruno; Felipe Ezcurra, Nicolás Sánchez; Matías Moroni, Jerónimo De la Fuente, Santiago Chocobares, Bautista Delguy; y Santiago Carreras. El encuentro se jugará desde las 12.05 horas en Port Elizabeth. STC2000: PRUEBAS Este fin de semana se disputará la séptima fecha del Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. Será en el autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, donde el campanense Matías Milla será uno de los protagonistas con el Renault Fluence #8 del Renault Castrol Team. Este viernes, desde las 17.30 horas se pondrán en marcha las pruebas comunitarias. EUROPA, EN MARCHA Con la Ligue 1 de Francia ya empezada, otros tres de los grandes campeonatos europeos se pondrán en marcha hoy. En Inglaterra, Brentfod y Arsenal disputarán el partido inaugural de la Premier League. En tanto, en España, Valencia y Getafe abrirán el torneo que, por primera vez en 17 años, no tendrá a Lionel Messi. Mientras en Alemania, Borussia Monchengladbach y Bayern Munich iniciarán la acción de la Bundesliga. LUKAKU, A CHELSEA El vigente campeón de la Champions League, Chelsea, confirmó ayer la incorporación del belga Romelu Lukaku, por quien pagó 115 millones de euros al Inter de Italia. Así, el delantero tendrá su tercera etapa en el club de Londres y su octava temporada en la Premier League. Y también se convirtió en el futbolista que más dinero movió en traspasos en toda la historia del fútbol (288 millones en total).