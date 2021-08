La UCR dio el paso hacia una campaña más sustentable en la ciudad

La lista que encabezan Romina Buzzini y Axel Cantlon se comprometió con EcoPioneras a una serie de acciones "sustentables" durante esta campaña. Entre ellas, a donar todo el material reciclable que sobre. Además, se invitó al resto de las agrupaciones políticas a sumarse al acta firmada ayer. La Unión Cívica Radical (UCR) Campana firmó ayer un acta de compromiso con la cooperativa EcoPioneras con el objetivo de "abordar una campaña electoral adecuada a una ciudad sustentable", según explica el documento que consta de siete puntos (ver aparte). "No es solo un compromiso de campaña, sino también de acción cotidiana", aseguró Romina Buzzini, quien encabeza la lista de la UCR junto a Axel Cantlon. "Nos comprometemos a donar todo el material reciclable sobrante de la campaña: papel, lonas, cartones e, incluso, las botellas PET que usemos. Pero también tomamos el compromiso de mantener en buen estado todo lo que sea nuestra cartelería y a generar la menor contaminación visual posible", agregó la candidata radical. "Creemos muy importante, como hecho político, mostrar una acción que va en el sentido de las ideas que promovemos y con la necesidad de comprometernos seriamente con el reciclaje y el Medio Ambiente. Hemos recalcado en numerosas oportunidades el tema de la producción de basura y las complicaciones que existen en su recolección, disposición y tratamiento. Y con esto queremos mostrar un compromiso en ese sentido", señaló a su turno Axel Cantlon. Por su parte, Cristina Romero, representante de EcoPioneras, no dudó sobre la necesidad de modificar ciertas costumbres de las campañas políticas: "Creemos que se pueden pensar también de una manera más sustentable. Hoy vemos que se utilizan mucho papel y muchas lonas y que genera una marcada contaminación visual. Como ciudadana y como vecina de Campana me parece que los partidos políticos de la ciudad no necesitan tanta cartelería y pienso que una acción ejemplar que pueden concretar es la de reducir el consumo de cosas que no son tan necesarias". Por ello, invitó a "todos los espacios políticos, para que, desde sus lugares de representatividad, sean ejemplos, tomando conciencia de la importancia de reducir el uso de ciertos materiales y de aprovechar el proceso de reciclaje". Al respecto, Buzzini agregó: "Creemos que, si todas las listas toman el compromiso que hoy estamos tomando nosotros, el resultado será muy importante para la ciudad, el Medio Ambiente y para las chicas de EcoPioneras, que vienen haciendo un gran trabajo" Según explicó Romero, EcoPioneras es una cooperativa conformada por mujeres que trabaja desde "la impronta del ambientalismo y el feminismo sano" y que se incorpora a la economía circular. "El material reciclable que recibimos, lo procesamos, lo volvemos a clasificar, lo enfardamos y lo reinsertamos en las empresas que realmente lo transforman. Así, la cooperativa es una pata fundamental dentro de la economía circular", detalló Romero, quien resaltó que "una tonelada de papel representa ocho árboles adultos de 40 años". Otras dos acciones a las que se comprometió la UCR Campana con EcoPioneras son la donación de la folletería y cartelería de campañas anteriores y el ofrecimiento del Comité radical para que la cooperativa pueda aprovecharlo como punto verde de recolección de materiales reciclables. "Todo suma. Con acciones mínimas, incluso como individuos, no solo estamos tomando conciencia, sino ayudando muchísimo al Medio Ambiente, más allá que parezcan acciones insignificantes", cerró Romero.

La firma del acta compromiso se realizó este viernes en el comité de la UCR Campana.





LOS SIETE PUNTOS DEL ACTA El Acta Compromiso que la UCR Campana firmó ayer con EcoPioneras está conformada por siete puntos que desarrollan siete acciones para una campaña más sustentable: 1. Cuidar el patrimonio de la ciudad 2, No arrojar folletería en la vía pública 3. Realizar la entrega de boletas y folletería mano a mano y/o en los buzones de los domicilios particulares. 4. Controlar el buen estado de nuestras publicidades callejeras, pasacalles y columneros para evitar la rotura o desprendimientos de los mismos. 5. Incorporar a la gestión del proceso de residuos todo material que podamos reutilizar. Para ellos, culminada la Elección, nos comprometemos a recolectar este material y ponerlo a disposición de EcoPioneras. 6. Usar responsablemente el espacio público. 7. Intensificar el compromiso con la comunidad para la reducción, reutilización y reciclado de los materiales utilizados en esta campaña.

Romina Buzzini y Axel Cantlon compartieron una conferencia de prensa junto a Cristina Romero, representante de EcoPioneras.