Después de vencer a Los Molinos, el Tricolor va en busca de su segunda victoria.

Por la tercera fecha de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana recibirá esta tarde a Municipalidad de Vicente López. Para el Tricolor será la oportunidad de lograr su segunda victoria en fila y su primera en condición de local.

Hasta el momento, cayó 20-6 en el debut ante Los Pinos como local, mientras que el pasado sábado venció 24-22 como visitante a Los Molinos. De esta manera, con 4 puntos, el CCC se encuentra en el 7º lugar de la tabla de posiciones que comandan Varela Jr y Porteño con 10 unidades.

Por su parte, Municipalidad de Vicente López también suma un triunfo (18-17 contra Banco Hipotecario en el debut) y una derrota (14-0 ante Los Pinos el pasado fin de semana).

Esta tercera fecha tendrá, además, los siguientes partidos: Los Pinos vs Ezeiza RC, Banco Hipotecario vs Náutico Arsenal Zarate, Varela Jr. vs San José, Beromama vs Tiro Federal de Baradero y Porteño vs Los Molinos.