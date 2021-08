» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 14/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Andrea Román:

"No lo vemos a Romano preocupado por las reuniones en la Quinta de Olivos en plena pandemia"









Así lo manifestó la concejal de Juntos por el Cambio, Andrea Román, quien cuestionó que "mientras el Presidente Fernandez estaba de fiesta, todos los ciudadanos estábamos encerrados sin poder trabajar ni ver a nuestros familiares". La concejal de Juntos por el Cambio, Andrea Román, repudió que el presidente Alberto Fernández haya violado el aislamiento y cuestionó que "al candidato Romano no lo vemos muy preocupado por las reuniones que realizaba el presidente Fernández en la Quinta de Olivos". "Mientras Fernández estaba de fiesta, todos los ciudadanos argentinos estábamos encerrados sin poder trabajar ni ver a nuestros familiares", sostuvo al tiempo que le pidió al referente kirchnerista local que de de forma urgente las explicaciones que justifiquen su conducta". Y sumó: "Mucha gente fue hostigada cuando no cumplían el aislamiento social y obligatorio, pero el Presidente, de forma impune, se daba el lujo de participar de festejos y encuentros sociales en la Residencia Presidencial de Olivos violando los decretos dispuestos por el mismo Poder Ejecutivo que él encabeza". Por otra parte, Román indicó que "esta conducta es un claro acto de irresponsabilidad, al que el espacio kirchnerista ya nos tiene acostumbrados, pero que merece ser condenada, porque la estricta y eterna cuarentena afectó a muchas personas de forma económica, social y mental". Además, la edil cuestionó "la actitud machista" del Presidente por "justificar la violación a su propio decreto y responsabilizar a su pareja por organizar la reunión". "En nombre del principal referente de La Cámpora, Romano debería pedirle disculpas a los vecinos", manifestó, al tiempo que aseguró que el próximo 12 de septiembre, los vecinos "tenemos quedecirle basta a este gobierno nefasto con nuestro voto en las urnas".

