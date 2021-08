Conversatorio sobre el Mural de Santa Florentina

El encuentro fue coordinado por el Lic. Ricardo Ventancu y contó con la participación de reconocidas personalidades de la cultura de nuestra ciudad.

Dentro del proyecto de la Puesta en Valor de la Catedral de la Diócesis de Zárate - Campana donde además de la restauración edilicia se busca recobrar los valores y significados históricos, artísticos y estéticos de los tesoros conservados en el templo, el martes 10 de agosto se realizó el Conversatorio con el lema: "La mirada de todos, para reconocer la belleza".

En esta oportunidad se habló del Mural de Santa Florentina obra realizada por el pintor argentino Raul Soldi, quien alguna vez dijo:

"Siempre sentí pasión por la pintura mural, más que por los cuadros pequeños. Un cuadrito es fácil de colocar en un living, a veces lejano, casi siempre reducido a unas pocas personas, escondido, perdido como uno de esos amores irrecuperables. En cambio, una cúpula, las paredes de la capilla de Glew, los tapices que cuelgan en bastas salas públicas, los frescos de los templos que he pintado para muchos, me acercan a la gente, me devuelven mi obra recreada por los ojos de los otros".

El Dr. Oscar Trujillo ubicó esa obra de arte en el devenir histórico de la ciudad de Campana, mientras que el Padre Néstor Villa precisó entre otros conceptos: "La belleza es a las cosas, como la santidad al alma" e indicó que la flor del lirio que Santa Florentina sostiene en su mano está asociada tradicionalmente en la Biblia con la virginidad ofrecida a Dios.

La Prof. Claudia Barata profundizó el análisis pictórico del mural ubicándolo en la Vanguardista, corriente artística de la cual Soldi formó parte. También resaltó los elementos escénicos y cromáticos que caracterizaron al Maestro y que se ponen en evidencia en esta obra.

El Lic. Fredy Vota, partiendo desde las propias raíces del pensamiento griego de Platón y Aristóteles, abordó la belleza como la celebración del bien y la verdad, que haciendo hincapié en lo sensorial, lo trasciende logrando conmocionarnos

Finalmente, los licenciados en turismo: Cecilia Butler y Ricardo Ventancu afirmaron que los atributos que son propios del mural por su valor histórico, simbólico y religioso constituyen una razón suficiente para considerarlo patrimonio artístico y cultural de la ciudad de Campana junto a la propia Catedral.

La comunidad de Santa Florentina agradece profundamente a todos los participantes tan importantes y valiosos aportes.