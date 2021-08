» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 14/ago/2021 de La Auténtica Defensa. La vida desde otra perspectiva

Por Nancy Cristaldo













Nancy Cristaldo

El estrés es una relación de cargas versus resistencias. Es la respuesta natural y necesaria para la supervivencia del Ser. Las cargas pueden ser situaciones o experiencias como las que encontramos en el trabajo, en la pareja, en la relación con los hijos, el vínculo con el dinero, el estado de salud, la autopercepción y los alimentos. Pero también ese peso puede prevenir de situaciones internas como el diálogo emocional o existencial, sea consciente o no. Cuando las cargas superan la capacidad de resistencia que tiene el Ser, se produce un desequilibrio y el estrés es inevitable. Por eso es necesario un enfoque holístico para tratarlo, que contemple la dimensión fisiológica y espiritual. Un método que podemos encontrar la Terapia Bioenergética Vanguardista de Liberación y Regulación del Estrés que se apoya en las Barras de Access Consciousness para motivar un cambio de perspectiva. Las Barras de Access son una técnica manual que elimina, libera y regula la sobre carga energética o eléctrica de nuestra mente. Cargas que son producidas por los pensamientos, emociones y sentimientos conscientes o inconscientes que nos desbalancean. Se trata de modalidad de transformación de la energía que combina sabiduría práctica, conocimientos antiguos y herramientas pragmáticas para el cambio que requiere el Ser contemporáneo. Mediante una sesión de aproximadamente 1 hora y 15 minutos, se brinda un cálido masaje en la cabeza donde se toca suavemente 32 puntos específicos que colaboran con la liberación, regulación y eliminación de la carga energética. De esta manera la energía fluye, creando un gran alivio en todo el cuerpo y abriendo nuevas posibilidades, liberando las áreas de la vida que han estado atascadas y permitiendo elegir desde otra perfectiva. Durante la sesión y según la situación del paciente pueden ocurrir cosas como quedarse dormido, reír, llorar, hablar o simplemente estar presente para recibir lo que va sucediendo. Al cabo de la sesión, el paciente se va relajando. Luego de tomar una o varias sesiones, los cambios son significativos. Se aborda la vida o la realidad desde otra filosofía, la mente funciona con más claridad, paciencia y estabilidad y se libera el parloteo mental y los estados emocionales autodest-ructivos. En base a las situaciones que se viven o las cargas externas o internas que se experimentan, las reacciones son más conscientes y diferentes a las del pasado. Además, persiste una relajación profunda y sensación de alivio en el cuerpo, con los pensamientos y con las emociones. Al mismo tiempo, el inconsciente comenzará a eliminar y liberar la energía que no es compatible con el bienestar y el equilibrio que realmente requiere el cuerpo. Se vive desde un sentimiento de seguridad y confianza en uno mismo, con una mayor creatividad y más vitalidad. Y se fomenta la interacción social y un desarrollo del placer desde la alegría, la diversión y la empatía. Estos resultados no significan que vayamos a ver la vida color de rosa, sino que comenzamos a mirarla desde otra perspectiva.

Anuncio



Nancy Cristaldo - Instructora certificada internacional en Access Consciousness