La OMS se opone a que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria

Ante la postura de varios países de que la inmunización para el covid-19 deje de ser opcional, el organismo se pronunció en contra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que no adhiere a la obligatoriedad de la vacunación contra el coronavirus en ningún país, aunque sí defiende la importancia que tiene la inmunización. Debido al rebrote de contagios por la variante Delta y la ralentización de la inoculación, varios países optaron por este tipo de medida para algunos sectores de la población, principalmente al personal de salud o empleados estatales. Sin embargo, la vocera de la organización, Fadela Chaib, sostuvo que la OMS "se opone a cualquier vacunación obligatoria", aunque sí "debe explicarse a la población general cómo funcionan las vacunas, y lo importantes que son". Además, Chaib resaltó que los inmunizantes son solo "una de las varias herramientas que tenemos en nuestras manos", ya que expertos de la OMS reiteraron que las vacunas solas no bastan sino que hay que disponer medidas para frenar los contagios. Cabe señalar, que Italia fue el primer país que obligó al personal sanitario y a los profesores a inmunizarse como así también lo hizo Francia con los médicos mientras que en Reino Unido y Grecia también lo tuvieron que hacer los empleados de geriátricos. También Estados Unidos se sumó a finales del mes pasado, obligando a los trabajadores federales a vacunarse, mientras que varias empresas del país tomaron la misma decisión para sus empleados. Incluso, la famosa cadena de noticias CNN decidió despedir a tres empleados por violar la política de coronavirus interna al ir a la oficina sin vacunarse. Por otro lado, la OMS instó a China a compartir informaciones de los primeros casos de Covid-19 y dijo necesitar "todos los datos" para investigar la teoría de que el virus se escapó de un laboratorio. "Con el fin de abordar la ´hipótesis de laboratorio´, es importante tener acceso a todos los datos y considerar las mejores prácticas científicas y mirar los mecanismos que la OMS ya ha establecido", dijo la agencia de salud de la ONU en un comunicado. Vale recordar, que la agencia sanitaria envió un equipo de expertos a Wuhan a principios de año, quienes, en una primera fase de investigación, concluyeron que el virus había pasado de los murciélagos a los humanos a través de un animal intermediario. En la siguiente fase de estudio, la OMS indicó que era "de una importancia vital saber cómo comenzó la pandemia". "La próxima serie de estudios incluirá un examen adicional de los datos brutos de los primeros casos en 2019", agregaron. Durante los inicios de la investigación, se establecieron cuatro hipótesis sobre el origen de la pandemia y la posibilidad que haya salido de un laboratorio se consideró "extremadamente improbable". Sin embargo, tras leer el informe, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que las investigaciones dentro de los laboratorios de Wuhan no habían sido suficientemente profundas.