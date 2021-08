Arrancó la inscripción al Plan Qunita 2021; quiénes pueden acceder y cómo anotarse

La iniciativa contempla la entrega de un kit a las personas gestantes que transiten el primer trimestre de embarazo. A partir de este viernes comenzó la inscripción al Plan Qunita 2021 que tiene como objetivo realizar un acompañamiento integral a todas aquellas personas gestantes que transiten el primer trimestre de embarazo. Este jueves la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, relanzaron el programa que se suma al Plan Nacional de los 1.000 días. Esta iniciativa fue creada en el marco de la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia y pretende garantizar todos los derechos vigentes en torno al embarazo, parto, nacimiento, puerperio y desarrollo infantil. "Hay un 60% de aquellas personas gestantes que en su primer trimestre de embarazo no inician los controles ni el seguimiento médico", expresó Kicillof sobre estadísticas de la provincia de Buenos aires. Además, el Gobernador bonaerense detalló que "hay un dato escalofriante que es que cuando llega el momento del parto hay un tercio que no había concurrido nunca a un control y eso es terriblemente peligroso". De esta manera, todas las personas que se encuentren en los primeros tres meses de gestación y reciban la Asignación por Embarazo podrán inscribirsepara recibir el kit que otorgará el Ejecutivo provincial. Cabe señalar, que los elementos que integran el kit del nuevo Plan Qunita 2021 serán producidos en instalaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense, dentro del programa Más Trabajo, Menos Reincidencia. En esta primera etapa del programa articulado entre el ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el de Producción Ciencia e Innovación Tecnológica se capacitará a las personas privadas de su libertad y se instalarán los talleres de formación laboral. Para poder acceder al Plan Qunita 2021, las personas tendrán que acercarse al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de su barrio y solicitar la inscripción al SUMAR, registrar su condición de embarazo y realizar sus primeros cuidados prenatales. Luego, les llegará una notificación a través de la aplicación de PBA informando su correcta inscripción al Programa QUNITA. En tanto, el kit está conformado por una cuna con base de madera, colchón, sábanas, bolso y ajuar. Vale recordar, que el programa se puso en marcha durante la presidencia de Cristina Kirchner en 2015 pero fue discontinuado por la administración de Mauricio Macri tras denuncias judiciales por una supuesta malversación de fondos y sobreprecios. Requisitos para acceder al Plan Qunita 2021: - Tener un embarazo de 12 semanas o más - Cumplir con los controles médicos - Ser argentina, residir en el país y tener DNI. Si se trata de una persona extranjera o naturalizada, deberá tener 3 años de residencia en el país y DNI - Si se trata de una trabajadora informal o desocupada, deberá estar inscripta en el Programa SUMAR y no tener obra social.