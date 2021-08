Mañana se celebra el Día del Niño… ¿Cuántas veces como padres o abuelos pensamos en el mejor regalo y buscamos por diferentes medios lo ideal? A veces lo mejor para ellos es el amor, el consejo, la comida compartida, la leche de la tarde o el desayuno compartido. Está bien regalar ¿A quién no le gusta regalar y que le regalen? Pero lo otro es lo mejor que nos queda en la vida. No olvidemos a los niños que no tiene esta alegría y compartamos con ellos un poquito de todo eso. Por eso aquí va la receta de las ensaimadas, ricas y espaciales para compartir. En San Pedro hacen unas geniales.

INGREDIENTES

Fermento

- 50 grs. de levadura prensada

- 100 cc. de agua

- 1 cucharadita de azúcar

- 2 cucharadas de harina 0000

Masa

- 3 huevos

- 3 cucharadas de aceite

- 50 grs. de manteca blanda

- 120 grs. de azúcar

- 1 kg. de harina 0000

- 2 cucharaditas de sal

- 450 cc. de leche tibia

Varios

- 200 grs. de manteca

- 100 grs. de azúcar impalpable

PREPARACIÓN

- Fermento: disolver la levadura en el agua tibia, incorporar el azúcar y la harina. Batir y cubrir con film, dejar fermentar.

- Masa: colocar en un bol grande los huevos, el aceite, la manteca blanda, el azúcar, y el fermento. Agregar de a poco la harina y la sal tamizadas intercalando la leche tibia.

- Formar un bollo blando, amasar y dividirlo en bollitos iguales. Cubrir y dejar leudar sobre la mesa aceitada.

- Estirar cada uno de los bollitos en forma rectangular. Untar con parte de la manteca blanda con un pincel y enrollar a lo largo.

- Cubrir y dejar leudar 20 minutos. Calentar el horno a 200 grados.

- Dar forma de espiral sin cerrar demasiado, y ubicar sobre placas de horno aceitadas.

- Dejar leudar nuevamente, y hornear hasta dorar, al retirar espolvorear con azúcar impalpable y servirla con un rico chocolate caliente.







Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com