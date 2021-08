Anoche cayó 3-0 como visitante en el segundo duelo de la serie de Cuartos de Final de la División de Honor. El reducido y extraño Campeonato 2021 de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), llegó a su fin para el Club Ciudad de Campana: anoche, el Tricolor perdió 3-0 frente a River Plate como visitante y quedó eliminado en los Cuartos de Final. En el primer partido de la serie, disputado el pasado martes en el gimnasio de Chiclana 209, el Millonario también había ganado en sets consecutivos. Y este viernes, en el microestadio del Monumental, repitió marcador, pero con parciales de 25-19, 25-17 y 25-18. En el primer set, el CCC estuvo en juego hasta el 14-14, aunque luego no pudo sostener el ritmo. En el segundo set, el local fue marcando diferencias desde más temprano y no tuvo sobresaltos. Y en el tercero, esa situación fue todavía más amplia: River se adelantó 11-3 y, a pesar de una reacción del Tricolor (descontó y se ubicó 16-12), tampoco enfrentó inconvenientes para cerrar el parcial y el partido. Para este juego, el entrenador Hernán Carneri no pudo contar con Mauricio Viller, gran referente de Ciudad de Campana a lo largo de todas sus participaciones en la División de Honor. Así, la formación titular estuvo integrada por Juan Pablo Romero, Nicolás Gómez, Fabián Flores, Ignacio Romero Allegri, Santiago Aulisi y Sebastián Aguirregomezcorta. El líbero fue Rodrigo Michelón. Y luego ingresaron Eduardo Molina, Luca Damiano y Gonzalo Aulisi. En tanto, en el conjunto Millonario vieron acción dos jugadores campanenses formados en la calle Chiclana: Juan Manuel Giulietti y Jonás Ponzio. Las otras tres series de Cuartos de Final se definirán hoy. En los partidos de ida se registraron los siguientes resultados: Boca Juniors 1-3 Municipalidad de Lomas de Zamora, San Lorenzo 3-0 Ferro Carril Oeste y Defensores de Banfield 2-3 Ciudad de Buenos Aires.

ROMERO ALLEGRI Y JUAMPI ROMERO INTENTAN BLOQUEAR EL ATAQUE DE GOROSITO.