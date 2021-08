SIGUE LA FECHA

La sexta jornada continuará hoy con cuatro partidos, entre los que se destaca la visita de Independiente a Rosario Central desde las 20:15. En caso de ganar, el Rojo quedará nuevamente como único líder. Además, River Plate recibe a partir de las 18.00 la visita de Vélez Sarsfield. Los otros dos encuentros de este sábado son: Atlético Tucumán vs Aldosivi (13.30) y Argentinos Jrs vs Banfield (15.45). En tanto, mañana juegan: Patronato vs Central Córdoba (13.30), Platense vs Arsenal (15.45), Estudiantes vs Boca Jrs (18.00) y Racing Club vs Newells (20.15). Y el lunes lo harán: Talleres vs San Lorenzo (18.00), Lanús vs Godoy Cruz (20.15) y Defensa y Justicia vs Sarmiento (20.15).

COLÓN ES LÍDER

El campeón de la Copa 2021 de la LPF quedó ayer al frente del Campeonato 2021: Colón venció anoche 1-0 a Gimnasia (LP), llegó a los 13 puntos y se convirtió en el único líder del certamen, con dos unidades de diferencia sobre Independiente, que juega hoy. En el otro partido disputado ayer, Huracán igualó 0-0 como local frente a Unión de Santa Fe.

JUEGA EL PSG

Paris Saint Germain disputará hoy frente a Racing de Estrasburgo (16.00) su primer partido desde que incorporó a Lionel Messi. El rosarino no será parte de encuentro, pero sí estará en el Parque de los Príncipes, donde se disputará este cotejo correspondiente a la segunda fecha de la Ligue 1.

LEEDS VS UNITED

Ayer comenzó una nueva temporada de la Premier League: Brentford venció 2-0 a Arsenal. Y hoy se disputarán otros seis partidos, entre los que se destacan Leeds United (con Marcelo Bielsa como DT) vs Manchester United, desde las 8.30 por ESPN; y Chelsea (último campeón de la Champions League) vs Crystal Palace, desde las 11.00, por ESPN.

DEBUTA REAL MADRID

Ayer comenzó La Liga de España: Valencia derrotó 1-0 como local a Getafe. Y hoy se jugarán otros cuatro encuentros, destacándose la visita de Real Madrid a Alavés desde las 17.00 horas.

ARRANCÓ EMPATANDO

Bayern Munich, campeón de las últimas nueve ediciones de la Bundesliga, abrió el campeonato alemán con un empate 1-1 como visitante ante Borussia Monchengladbach.

PRIMERA B METRO

En el inicio de la quinta fecha del Torneo Clausura, UAI Urquiza le ganó 2-1 como visitante a Acassuso con 63 minutos del campanense Santiago Prim. La programación continuará hoy con seis partidos: Los Andes vs Defensores Unidos, Flandria vs San Miguel, Cañuelas vs Talleres (RE), Sacachispas vs Comunicaciones, Argentino (Q) vs Villa San Carlos y Colegiales vs Fénix.

PRIMERA C

Ayer se abrió la cuarta fecha del Torneo Clausura con el empate 1-1 entre Excursionistas y Luján. Hoy se disputará los restantes ocho encuentros: San Martín (B) vs El Porvenir, Central Córdoba (R) vs Deportivo Español, Berazategui vs Midland, L.N. Alem vs Atlas, Argentino (M) vs Victoriano Arenas, Ituzaingo vs Lamadrid, Dock Sud vs Real Pilar y Laferrere vs Claypole.