El Tricolor se impuso ayer 44-25 como local por la tercera fecha de la Tercera División de la URBA. El próximo sábado visitará a Porteño de General Rodríguez, uno de los escoltas del líder Varela Jr. En una tarde ideal en el Club Ciudad de Campana, el plantel superior de rugby logró su primera victoria como local de la temporada al vencer 44-25 a Municipalidad de Vicente López por la tercera fecha de la Tercera División del Torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). El Tricolor tuvo un gran arranque (try de Tomás Calvi al minuto de juego), pero no pudo ampliar diferencias y el visitante niveló las acciones sobre los 23 minutos. Posteriormente, dos tries de Nazareno Alaguibe le dieron aire en el marcador, aunque sobre el final de la primera parte, Vilo descontó mediante un try penal. Sin embargo, en el inicio del complemento, el CCC empezó a acomodar la historia a su favor: en once minutos llegó dos veces al ingoal rival (tries de Juan Calvi y Santiago Sautón) y también sumó un penal por intermedio de Alaguibe. En los últimos 20 minutos, Ciudad y Vicente López intercambiaron tries: para el local apoyaron Alaguibe y Ariel Molina, mientras la visita arribó en tres ocasiones al ingoal Tricolor, aunque sin poder sumar en los envíos a los palos. Así se configuró el 44-25 final, que le permite a los dirigidos por Sebastián García y Alejandro Calvi mantenerse en la senda del triunfo que habían tomado el pasado fin de semana, cuando vencieron 24-22 a Los Molinas (en el debut cayeron 20-6 con Los Pinos). En esta oportunidad, el CCC formó con Alan González, Nicolás Fernández, Santiago Sauton; Leo Correa, Nicolás Cuevas; Diego Colque, Francisco Cuevas, Nicolás Zacarías; Facundo Cerda, Juan Calvi; Nazareno Alaguibe, Carlos Díaz, Tomás Calvi, Franco Velázquez; y Juan Pablo Ripa. Luego ingresaron: Ariel Molina, Alberto Nóbile, Andrés Kibisz, Benjamín Morelli, Tomás Tourn, Gabriel Pujol y Javier Pérez Caffarena. La tercera fecha se completó con otros cinco encuentros disputados ayer: Los Pinos 19-5 Ezeiza RC, Banco Hipotecario 25-20 Náutico Arsenal Zárate, Varela Jr 66-3 San José, Beromama 30-8 Tiro Federal de Baradero y Porteño 31-27 Los Molinos. Con estos resultados, Varela Jr es el único que se mantiene con puntaje ideal y lidera con 15 puntos. Después se ubican Porteño y Beromama, con 14; Los Pinos, con 12; y Banco Hipotecario, con 10. Y en sexto puesto aparece ahora Ciudad de Campana con 8 unidades. En la próxima fecha, el Tricolor visitará a uno de los escoltas, Porteño de General Rodríguez, mientras los demás partidos serán: Los Molinos vs Beromama, Tiro Federal de Baradero vs Varela Jr, San José vs Banco Hipotecario, Náutico Arsenal Zarate vs Los Pinos y Ezeiza RC vs Vicente López.



UNO DE LOS LINES OBTENIDOS POR EL TRICOLOR EN ZONA DEFENSIVA.





EL CCC APOYÓ AYER SIETE TRIES. EN CONTRAPARTIDA, RECIBIÓ CINCO.





EL ENCUENTRO ANTE VILO SE JUGÓ AYER POR LA TARDE EN LA CANCHA DE CHICLANA Y LUIS COSTA. CAYERON LOS PUMAS En su debut en el Rugby Championshipo 2021, el Seleccionado Argentino perdió ayer 32-12 frente a Sudáfrica en un encuentro disputado en el estadio Nelson Mandela Bay, en la ciudad de Porth Elizabeth. Los tantos de Los Pumas fueron anotados por Nicolás Sánchez mediante cuatro penales, mientras los Springbooks sumaron con tres tries marcados por el medio scrum Cobus Reinach, el wing Aphelele Fassi y el ingresado Jaden Hendrikse, más cinco penales y una conversión de Elton Jantjies. El próximo sábado, ambos equipos volverán a enfrentarse por este certamen del que también participan Nueva Zelanda y Australia.