Pareja al Hospital

Una joven pareja transitaba anoche en una Kawasaki Ninja por Varela cuando impactó con un Peugeot 308 que a la altura de Jacob realizó una maniobra inesperada. Ambos fueron trasladados por el SAME hasta el hospital municipal con traumatismos que en primera instancia no parecían revestir mayor gravedad. En el operativo intervinieron efectivos del Comando Patrulla y personal de la Dirección de Tránsito.

#Dato choque de moto y auto en Varela y Jacob. Una Kawasaki Ninja que circulaba hacia el centro Impactó en el lateral de un Peugeot 308 que cruzaba por Jacob. La joven acompañante de la moto y el conductor fueron trasladados por SAME. CP y Tránsito desviaron la circulación pic.twitter.com/fg4www6UL2 — Daniel Trila (@dantrila) August 15, 2021