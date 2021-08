Ayer se reportaron 14 nuevos positivos y se acumularon 88 en los últimos siete días. En contrapartida, se informó un nuevo fallecimiento y Campana llegó así a las 300 muertes desde que comenzó la pandemia. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 14 nuevos positivos de coronavirus y, de esa manera, Campana cerró la semana con menor cantidad de casos acumulados en lo que va del año. Entre el domingo 8 y el sábado 14 de agosto se notificaron 88 nuevos contagios en la ciudad, una cifra que no se registraba desde mediados de diciembre (entre el 14 y el 20 de ese mes se indicaron 73 casos). Así, el promedio de los últimos siete días quedó ayer en 12,6 (el valor más bajo desde el pasado 24 de diciembre). Mientras tanto, la ciudad totaliza ahora 15.957 casos totales desde que comenzó la pandemia y agosto se encamina claramente a ser el mes de menor cantidad de positivos en lo que va de este 2021. La mala noticia del informe brindado este sábado es que se confirmó la muerte de otro vecino que había contraído coronavirus (no se brindaron más detalles al respecto). Así, a lo largo de esta semana se reportaron cinco fallecimientos en la ciudad, que alcanzó ahora las 300 víctimas fatales desde el inicio de la pandemia (la tasa de letalidad se mantiene en 1,88%). INFORME PROVINCIAL En su actualización de anoche a las 22:08, la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a Campana con 15.644 casos totales (313 menos que los indicados por el reporte local) y con 301 fallecidos (uno más que los señalados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal). DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate comunicó ayer 12 nuevos positivos, 39 altas médicas y 2 decesos (hombres de 37 y 64 años). De esta manera, la vecina ciudad acumula ahora 15.253 casos totales que se dividen en 733 que se encuentran activos, 14.142 que se han recuperado y 378 que han fallecido. Mientras tanto, Exaltación de la Cruz indicó ayer 2 nuevos positivos y 5 altas médicas. Con estas cifras, el municipio acumula ahora 4.057 casos totales que se dividen en 112 que se encuentran activos, 3.867 que se han recuperado y 78 que han fallecido. Por su parte, en Escobar se registraron 15 positivos y un deceso, por lo que el municipio alcanzó los 32.235 casos totales y las 895 muertes desde que comenzó la pandemia. En tanto, en Pilar se reportaron 14 positivos y una muerte, elevando la cuenta del distrito a 52.156 casos y 821 fallecidos desde el inicio de esta crisis sanitaria.



DESDE DICIEMBRE DEL AÑO PASADO QUE CAMPANA NO REPORTABA MENOS DE 100 CASOS EN UNA SEMANA.





INFORME DE HOY DOMINGO
La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana informó este domingo 8 casos positivos de Covid_19 y 2 fallecidos; son dos hombres de 42 y 43 años que estaban internados en institutos privados.

INFORME DE AYER SABADO
La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana informó este sábado 14 casos positivos de Covid_19 y 1 fallecido.