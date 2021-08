Juegan desde las 15.00 en Mitre y Puccini. El Violeta va por su segundo triunfo al hilo como local.

Al momento de comenzar la segunda rueda del Campeonato 2021 de la Primera Nacional, en Mitre y Puccini había un solo objetivo: dejar atrás la pobre primera rueda. Y en ese sentido, Villa Dálmine disputará hoy un partido clave: recibirá a Brown de Adrogué, uno de los equipos encumbrados de la Zona B.

Hasta el momento, en esta segunda rueda, el Violeta acumula dos empates como visitante y una victoria como local. Y esta tarde buscará su segundo triunfo en esa condición, con la idea de ratificar su levantada y estirar su racha positiva, que incluye goles en cada una de sus presentaciones.

En cuanto a lo futbolístico, Marcelo Franchini recuperará a Fernando Bersano, quien volverá a ser titular como lateral izquierdo en reemplazo de Facundo Rizzi. Después, dado que Santiago Moyano, Facundo Lando y Alejandro Gagliardi siguen en recuperación de sus desgarros, la alineación inicial será la misma que en Puerto Madryn.

Entonces, el equipo de nuestra ciudad formará con: Emanuel Bilbao; Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero, Fernando Bersano; Emiliano Agüero; Lautaro Díaz, Germán Díaz, Ezequiel D´Angelo, Francisco Nouet; y Juan Cruz Franzoni.

En tanto, en el banco de suplentes habrá dos novedades: el regreso del juvenil Gino Olguín (superó una cirugía) y la aparición por primera vez del centrodelantero Alexis Vega, última incorporación en sumarse al plantel. La nómina de convocados la completan Lucas Bruera, Carlos Freixa, Agustín Stancato, Facundo Rizzi, Laureano Tello, Valentín Albano, Franco Costantino, Gastón Martiré y Lucas Cajes.

Por su parte, el Tricolor de Adrogué llegará a Campana en el cuarto puesto de la Zona B, dado que ayer fue superado por Deportivo Morón. Y con una racha de dos victorias y un empate en sus últimas tres presentaciones (en la última fecha venció 1-0 como local a San Martín de San Juan con gol de Matías Sproat).

El encuentro, correspondiente a la 21ª fecha, se disputará desde las 15.00 horas y será arbitrado por Sebastián Martínez, quien no registra antecedentes con el Violeta.ç





EL CONJUNTO DE NUESTRA CIUDAD ACUMULA UN TRIUNFO Y DOS EMPATES EN ESTA SEGUNDA RUEDA.

EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 30. En 29 partidos, Villa Dálmine se impuso en 10 ocasiones y Brown logró 11 triunfos. Se registraron 8 igualdades. Tanto el Violeta como el Tricolor convirtieron 36 goles.

COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 15 veces: Villa Dálmine ganó 7 (con 22 goles) y Brown venció en 4 (14 goles). Empataron 4 partidos.

EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El sábado 5 de octubre de 2019, por la 8ª fecha de la Primera Nacional 2019/20, Villa Dálmine cayó 2-1 (goles de Tomás Molina y Ariel Kippes para el Tricolor y de Catriel Sánchez para el Violeta).

EN LA PRIMERA RUEDA. El pasado domingo 4 de abril, por la 4ª fecha del actual campeonato, Brown se impuso 2-0 con doblete de Mateo Acosta.

APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 5 partidos sin vencer a Brown, con 2 empates y 3 derrotas. Su última victoria fue el domingo 13 de noviembre de 2016, por la 14ª fecha de la Primera Nacional 2016/17: fue 3-0 con goles de Leonardo Carboni, Lautaro Formica y Juan Manuel Mazzocchi.

BUENA COSECHA DE LOS JUVENILES

Por la 7ª fecha del Torneo de Juveniles de la Primera Nacional, Villa Dálmine se midió ayer con Estudiantes de Buenos Aires en una jornada en la que cosechó tres victorias, un empate y dos derrotas.

En el Predio Héctor Fillopski jugaron las categorías más grandes y se registraron los siguientes resultados:

-Cuarta División: Villa Dálmine 2 (Laureano Doello x2) – Estudiantes 1.

-Quinta División: Villa Dálmine 3 (Nicolás Damiolini x2 y Santiago Ríos) – Estudiantes 3.

-Sexta División: Villa Dálmine 0 – Estudiantes 3.

En tanto, las categorías menores jugaron en el Centro Deportivo Municipal de 3 de Febrero, donde se registraron los siguientes resultados:

-Séptima División: Estudiantes 1 – Villa Dálmine 4 (Santino Forlani x3 y Juan Ignacio Vidal).

-Octava División: Estudiantes 5 – Villa Dálmine 3 (Saverio Breglia y Bautista Canabal x2).

-Novena División: Estudiantes 0 - Villa Dálmine 3 (Bautista Candido, Máximo Padros y Marcos Brey).

MORÓN, EN LA PELEA

En el inicio de la 21ª fecha de la Zona B, Deportivo Morón venció ayer 2-0 como local a Gimnasia (J) y se ubicó a solo tres puntos de distancia del líder Güemes (SdE), que el martes cerrará la programación recibiendo a Instituto.

El resto de los partidos se disputarán hoy. Además de Villa Dálmine vs Brown también jugarán: San Telmo vs Guillermo Brown, Defensores de Belgrano vs Atlético de Rafaela, Santamarina vs Independiente Rivadavia, Almagro vs Barracas Central, All Boys vs San Martín (SJ) y Ferro vs Tristán Suárez.

En tanto, la Zona A se abrió con la victoria de Deportivo Maipú, que superó 2-0 a Agropecuario en Mendoza. Hoy se jugarán otros cuatro encuentros: Almirante Brown vs Chacarita, Gimnasia (M) vs Alvarado, Temperley vs Quilmes y Belgrano vs Mitre (SdE). Mañana lo harán: Deportivo Riestra vs Estudiantes (BA) y Estudiantes (RC) vs Tigre. Y el martes: San Martín (T) vs Atlanta.