La secretaria de Género y Diversidades del Frente Grande se manifestó en el marco de la celebración del Día de las Infancias y pidió "Si nos proponemos no encasillar en estereotipos o modelos rígidos los modos de ser, empecemos por no reproducir imágenes clásicas de varones y niñas". Como cada año, el tercer domingo de agosto se celebran las niñeces. Y hace unos años se denominó al conocido como día del niño, "Día de las Infancias" reconociendo los diversos modos de vivir la niñez. Sobre el tema se manifestó Angélica Torreyra, secretaria de Género y Diversidades del Frente Grande, y llamó a "mantener esta mirada inclusiva todo el año, en relación a cómo se las nombra y a cómo se las pretende atender por medio de políticas públicas". Sobre las propagandas de eventos y celebraciones municipales comentó que "tener en cuenta la fecha para hablar de la diversidad y a la vez reproducir binarismos gráficos es una clara contradicción. Si realmente se piensa habilitar y dar espacio a la diversidad identitaria y sexual no se puede insistir en dicotomías". "En otras palabras, hablemos e ilustremos visualmente "infancias" o "niñeces", más allá del niño/niña. Si nos proponemos no encasillar en estereotipos o modelos rígidos los modos de ser, empecemos por no reproducir imágenes clásicas de varones y niñas". Y señaló: "Lo mismo se puede decir en relación a las familias de las infancias. Se insiste desde la misma área de gobierno, sobre todo frente al tema educativo, en hablar de padres y no de familias, no dando cuenta las múltiples formas en que estas pueden conformarse". Asimismo pidió que luego de esta fecha "no pierdan protagonismo" y se siga trabajando y pensando políticas públicas inclusivas. "Lo mismo sucede con las adolescencias, dejan de ser miradas con indulgencia. Sobre todo por sectores políticos conservadores que las consideran sospechosas y que incluso piden que se las encierre a cada vez más baja edad". Para concluir enfatizó "Desde el Frente Grande renovamos nuestro compromiso por trabajar por infancias cada vez más libres y por el pleno ejercicio de sus derechos".

Angélica Torreyra, secretaria de Género y Diversidades del Frente Grande.