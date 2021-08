El precandidato a concejal, por el Frente de Todos, acompañó la celebración del Mes de las Infancias del comedor Caritas Felices y cuestionó la inversión publicitaria de la campaña electoral en medio de la situación social que vive el país. El precandidato a concejal del Frente de Todos Guillermo Varela cuestionó el volumen de gasto en publicidad de vía pública que se está evidenciando en la ciudad de cara a las PASO. El referente de Somos Barrios de Pie y cabeza de lista de una de las cinco alternativas que presenta el Frente de Todos aseguró que se está frente a una "campaña de egos" y señaló que "con los 3 mil pesos que sale cada cartel de lona nosotros compramos caja de pollos y bolsas de papas para los comedores populares". Varela se refirió de esta manera a la contienda electoral durante la celebración del Mes de las Infancias que llevó adelante el comedor Caritas Felices del barrio San Felipe. Hasta allí se acercaron decenas de niños para participar de las actividades, recibir una merienda y llevarse regalos. "Vinieron más de 200 chicos, un montón. Se han llevado golosinas y regalos: peluches, muñequitos y juegos. Estamos desde las 14 y dos horas después, seguimos. Es un día maravilloso, se nota muchísimo trabajo previo por parte de las compañeras, quienes confeccionaron sus trajes a mano y han hecho rosquitas y leches para los chicos. La actividad estuvo espectacular", comenzó comentando Varela a La Auténtica Defensa, presente en la tarde de celebraciones. El referente social explicó que la iniciativa se enmarca en la "campaña electoral útil" que pretende llevar adelante, la que consiste en "bajar a los barrios, hablar con los vecinos y llevarles una bolsa de mercadería, zapatos y chapas para que puedan construir". "Ahora se da un fenómeno de mucho cartel y poca idea, nada de debate y ausencia de contenido. Nosotros preferimos hacer una campaña útil, que eso nos permita llegar a los barrios, hacer pasar al vecino un buen momento como el día de hoy. Como los locros, empanadas y ollas populares que desde Somos venimos organizando desde hace años", explicó Varela. Para el precandidato, "la política tiene que tener anclaje en los barrios de la ciudad" y "estar con la gente", en lugar de haber gastado "más de 60 millones de pesos a solo cinco días del comienzo de la campaña" en carteles publicitarios. "Un cartel de lona colocado sale 3 mil pesos, nosotros con esos compramos cajón de pollos y bolsas de papas para los comedores", sostuvo el referente social. "Multiplicá eso por todos los carteles que se han colocado y también por los que se vuelven a colocar". "Si vos querés difundir tu idea, andá al diario, a la página digital, a la radio y televisión. No enchastres la ciudad haciendo ostentación de gasto y de dinero en un momento tan difícil. A la gente le da bronca porque no tiene qué llevar a su mesa", fustigó. Y añadió: "Hoy en Argentina la mitad de la población está por debajo del nivel de pobreza. El 30 por ciento es indigente. Y siete de cada 10 jóvenes no pueden conseguir trabajo. Uno llama a la reflexión a los demás partidos políticos: volvamos a la política de ir a los barrios y ayudar a la gente". "Estamos asistiendo a una campaña de egos, no de proyectos", lamentó.