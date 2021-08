"Remada" por la Ley de Humedales

P U B L I C











Arturo Remedi

Un grupo de activistas viene navegando en kayak por el Rio Paraná desde Rosario. Partieron el miércoles pasado y llegaran el 18 a Buenos Aires para luego marchar al Congreso . Un contingente de remeros pasara por Campana el lunes alrededor de las 9.30. Así lo confirmaron varios grupos ambientalistas de nuestra ciudad que preparan una acción de bienvenida. Cerca de 40 activistas "verdes" partieron de Rosario con el fin de exigir a los diferentes bloques políticos con presencia en el Congreso de la Nación que la Ley de Humedales, para protección de los mismos, sea tratada y aprobada en las Comisiones del órgano deliberativo. El objetivo es que el proyecto de ley no pierda estado parlamentario. Se sumarán al menos otros 50 kayakistas inscriptos, desde diferentes puntos a lo largo del trayecto conformado por unos 300 kilómetros de distancia, hasta desembocar en el Río de la Plata y arribar así a Buenos Aires. La remada que realiza este grupo de kayakistas, es promovida por la Multisectorial por los Humedales de Rosario y otras localidades y que en nuestra ciudad cuenta con el apoyo de la Asamblea Socio Ambiental Campana (ASAC ), Vecinos del Humedal y la Red del Rio Lujan. Con la consigna "Humedales al Congreso" y "Ley de Humedales ya" los ambientalistas locales convocan a la Costanera el lunes 16 a partir de las 9 hs para recibir a quienes realizan la travesía ecológica. En una comunicación por redes convocan a "los vecinos y vecinas de Campana el próximo lunes 16 (feriado) a acompañar la llegada del lxs kayakistas en su travesía por nuestrxs Humedales al Congreso de la Nación. Trae tu bandera argentina y tu cartel con las consignas de la convocatoria". LAS CENIZAS DE UN PAÍS EN LLAMAS Cabe recordar que el año pasado fueron unificados 15 proyectos referidos a una futura Ley de Humedales que habían sido presentados en el Congreso de la Nación. Pero el texto final pasó sólo por la Comisión de Medioambiente y quedó luego "estancado en la de Ganadería y Agricultura", indicaron desde la Multisectorial por los Humedales "El 2020 nos dejó las cenizas de un país en llamas, pero no nos trajo una Ley de Humedales. Si Diputados no trata y vota la ley en 2021, una vez más el proyecto perderá estado parlamentario" advirtieron desde la Multisectorial. Por ello "no hay más tiempo que perder. Cuanto más alteramos los ecosistemas, más peligro corremos. Es urgente una Ley de Humedales. Cada día que pasa se siguen degradando y perdiendo zonas de humedales" finalizaron.