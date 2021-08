La educación digital se mete la agenda

El nuevo Centro Educativo Digital (CED) que se inauguró en Campana acerca herramientas para que las nuevas generaciones se capaciten y desarrollen habilidades frente a los cambios y dinamismo que imprime el avance de la digitalización. Porqué esta formación es importante para la empleabilidad y qué meta se fijo Europa para 2027. No son salas de computación; es un espacio para liberar la creatividad y desarrollar una de las habilidades más requeridas del presente. El Centro Educativo Digital (CED) que el Municipio inauguró con el apoyo de Tenaris ya comenzó a recibir jóvenes a quienes el avance de la digitalización motiva a capacitarse en áreas tan diversas como la programación, robótica y diseño con el objetivo de fortalecer su empleabilidad y encontrar una pasión que los acompañe toda su vida. El CED fue equipado con 40 computadoras -más una extra para el docente a cargo del dictado de contenidos-, pantalla smart, softwares y además el hardware necesario para garantizar la conectividad. Esto es un diferencial porque en tiempos de COVID no todos los estudiantes pueden sostener la enseñanza remota desde sus hogares debido que a menudo no cuentan con Wi-Fi, los datos son escasos o deben compartir la computadora o el celular con el resto de su familia. Por otro lado, la Escuela Técnica Roberto Rocca donó kits de robótica y comprometió contenido específico para aplicar en las Aulas Digitales de GEN Técnico, como se llamó a los espacios equipados por Tenaris. Allí y más allá de los cursos abiertos a los vecinos de la ciudad, la idea es que se capaciten en especial los estudiantes de la EST Nº1 "Luciano Reyes", teniendo prioridad de uso de las flamantes instalaciones. Empleabilidad digital La transformación digital hace que la vida cotidiana se vea muy distinta a lo que era 15 años atrás y, probablemente, la volverá irreconocible otros tantos años en el futuro. Pero este dinamismo también lo imprime en el ámbito laboral. Por eso el interés de las empresas por contar con recursos humanos entrenados en este nuevo lenguaje. Las personas que trabajan en el sector del software no son las únicas que necesitan habilidades digitales; cada vez más operadores de plantas industriales y personal en posiciones administrativas requieren estar adaptados al ámbito digital. Es incesante la introducción de robótica en las líneas de producción y la aparición de soluciones innovadoras, como los lentes de realidad aumentada que Tenaris presentó hace poco en sus redes sociales y que ya se encuentra probando en la planta Campana. Hoy estas habilidades se han convertido en la cuarta competencia elemental junto a la lectura, la escritura y las matemáticas. Nuestros sistemas educativos, y en particular la manera en la aprendemos y enseñamos, deben adoptar la era de la digitalización. Esto es válido para todos los niveles, desde la primera hasta la universidad. En el plano de los contenidos, fortalecer la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática por sus siglas en inglés) irrumpe como una prioridad que se va a profundizar en el futuro. Los estudiantes deben aprender cómo usar herramientas de software y entender cómo funcionan las computadores, internet y el manejo de datos. Esto puede servir como base para una posterior formación digital superior, pensando en una carrera en el campo de las Tecnologías de la Información (IT). A pesar de los cambios introducidos por la digitalización, el objetivo de la educación es el mismo: debe posibilitar el desarrollo como individuos y facilitar las participación en la vida social, política y económica de una manera responsable. Debido a eso, la educación debe ir siempre a la par de la última tecnología. La meta europea La Unión Europea estableció el Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027, un proyecto para apoyar la adaptación sostenible y efectiva de la educación y los sistemas de formación de los países miembros a la era digital. El Plan estableció dos prioridades. Por un lado, alentar el desarrollo de ecosistemas educativos digitales de alta performance, lo que incluye inversión en infraestructura, conectividad y equipamientos, capacitación docente, contenidos de calidad y cambios organizacionales. Por el otro, el proyecto busca fortalecer las habilidades y competencias digitales, partiendo desde la temprana edad y asegurando la equidad. Con el objetivo de asegurar ambas líneas de acción, la EU estableció un Hub de Educación Digital para incrementar la cooperación y el intercambio entre los países integrantes. El plan se sustenta sobre lo alcanzando por una primera iniciativa similar entre los años 2018 y 2020 y pretende lanzar a las nuevas generaciones europeas tras el futuro.