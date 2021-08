P U B L I C





Convirtiendo los artículos de A toda Costa en material didáctico Entrar al predio de la Casa de los Costa, caminar por lo que fuera el salón, recorrer lo que queda de sus escalinatas, espiar su túnel y saber que ya nadie podrá repetir las vivencias que adquirieron los niños que fuimos, nos provocan el sabor agridulce de la nostalgia. Ese es el sentimiento que une a los miembros de "A Toda Costa" y, a su vez, la razón de nuestro trabajo como voluntariado cultural. Pretendemos que los restos arqueológicos de la Casona sean resignificados al convertirlos en un museo de sitio y un espacio que fomente la recreación y la cultura, y preservar en la memoria de los habitantes de Campana los hechos históricos que la atraviesan. Sin embargo, nada tienen nuestros jóvenes y los "recienvenidos" en su memoria que los vincule emocionalmente con nuestro acervo cultural, con nuestra historia. Es nuestro deseo generar un cambio, brindar una puerta de acceso al mundo histórico que rodea la formación de nuestra ciudad y crear recuerdos. ¿Para qué? El predio de la Casa de los Costa fue un "lugar antropológico" (en el sentido planteado por Augé*), lugar identitario, de la palabra intercambiada, de la complicidad de los compañeros y los símbolos compartidos en un espacio cultural e histórico que propone la toma de conciencia del grupo de pertenencia a cada individuo-vecino, en oposición a una actualidad en la cual las manifestaciones naturalizadas de la globalización forman parte de la vida cotidiana. Abordar con los estudiantes la historia local en interacción con el presente por medio del patrimonio cultural, contribuye tanto al desarrollo de la identidad de cada sujeto juvenil como a inscribirlos en una herencia común que favorece la construcción de la identidad colectiva. Ya que el "lugar", en definitiva, también es un lugar interior propio y compartido. Entonces, recobrar ese espacio para el acceso comunitario y conocer su historia permite reencontrarnos socialmente, recrear la memoria colectiva, rehabilitarlo como espacio antropológico interrelacionado con la mirada al río recuperada para los campanenses. ¿Dónde? Entendemos que conocer lo propio y reconocer los valores del patrimonio cultural e histórico, que reflejan la herencia de las generaciones pasadas en la comunidad, debería ser un tema fundamental a ser incorporado en los proyectos curriculares de todos los niveles educativos para, desde allí, hacerlo extensivo al cuerpo social a través de los estudiantes. ¿Cómo colaboramos? En "A Toda Costa" trabaja el Equipo de Educación, formado por un grupo de docentes de vasta trayectoria en los diferentes niveles educativos y con diferentes roles, que pone a disposición de la comunidad educativa orientaciones tecnológicas para el tratamiento de este temario en las escuelas que son archivadas y serán publicadas oportunamente como sugerencia en este mismo espacio. A su vez, los equipos técnicos armaron recursos didácticos para ser usados en encuentros on-line con el alumnado de las escuelas la ciudad, tal como ocurrió con la U.A. Dante Allighieri el 6 de julio como iniciativa de la institución. ¿Actividades sugeridas? Una propuesta de trabajo posible es el aprovechamiento de los testimonios que se publican los domingos, en función de su desarrollo cognitivo y lingüístico de cada grupo de alumnos de primaria y primeros años de secundaria: Secuencia orientadora: Actividades de prelectura: - Hipotetizar sobre el contenido de la nota a partir del análisis del título. Permitir que los alumnos exploren el soporte. - Inducir el concepto y caracterización de "relato testimonial". Actividades de lectura: - Lectura modelo: leer y releer, detenerse para realizar comentarios sobre ciertas expresiones, enfatizar con la voz algunos pasajes para que los niños reparen en ellos por su relevancia, aportar datos sobre lo que se está leyendo. - Planteo de interrogantes orales para promover el diálogo: permitir a los niños manifestar oralmente lo comprendido, procurar relacionar las interpretaciones, solicitar justificaciones, ayudar a establecer relaciones con los conocimientos previos sobre la casa de los Costa y la historia de Campana. - Lectura expresiva individual. Los alumnos pueden ser grabados para luego escucharse y autoevaluarse. -Glosario de palabras cuyo significado se desconozca partiendo desde lo intuido. Actividades de poslectura: - Expresar desde la plástica aquellos tramos del texto que resulten de interés de los niños. - Recontar la historia por escrito o de manera oral (según las posibilidades de cada año, por ejemplo: escritura por dictado al docente de la nueva versión). - Describir y comparar imágenes antiguas y actuales de la casa de los Costa. - Identificar en el texto aquellos comentarios/ términos que se vinculen con: personajes históricos, especies vegetales y animales autóctonos, etc. Realizar búsqueda virtual de información y socializarla. - Ubicar en el planisferio los lugares que son vinculados en el texto directa o indirectamente. - Identificar momentos vividos por la autora y ubicarlos en una línea de tiempo vinculada a la Casa de los Costa desde la segunda mitad del siglo XX. - Investigar relaciones familiares de la "Niña" Costa con los fundadores de Campana, elaborar su árbol genealógico empleando distintos materiales y soportes. - Investigar las características del estilo arquitectónico de la Casa de los Costa y marcar en imágenes de la misma empleando soportes diferentes. - Reconocer en el texto tema y sus subtemas empleando palabras-claves marginales que sintetizan el subtema y permite ver un esqueleto del texto leído. - Transformar el relato en una entrevista periodística o leyenda. - Instar a los mismos alumnos a generar propuestas de trabajo derivados. Así mismo, queremos destacar y poner en valor aquello que cada docente e institución educativa puede aportar desde sus experiencias, recuerdos personales y conocimientos para utilizar en el proceso de aprendizaje de los alumnos, por lo que estamos abiertos a toda sugerencia y contribución que deseen sumar a nuestros proyectos como producción propia o de la comunidad educativa. La calidad de nuestra intervención estará determinada, sin dudas, por las decisiones y ajustes curriculares de cada educador. *Augé, Marc.: En la obra más conocida del antropólogo francés "Los no lugares. Espacios del anonimato" se caracteriza al "no-lugar" como un "espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico"; es decir, un espacio de paso, de desarraigo, que no facilita el diálogo, sin apropiación por parte de los sujetos, como aeropuertos, shopping o cuartos de hotel, en oposición a los lugares antropológicos que son espacios de encuentro con quienes se comparten referencias sociales, donde se construye la identidad individual y colectiva en el reconocimiento del y con el otro, como los lugares históricos, las plazas, ciertas calles, un bar, el club, la escuela.



"La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar". Memorias del Fuego, E. Galeano



Contacto: atodacostacampana@gmail.com - Facebook: A TODA COSTA CAMPANA - Instangram: @atodacostacampana Nancy Mielgo - Equipo de ducación