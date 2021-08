Mara Pedrazzoli

La dinámica inflacionaria argentina de julio no sorprendió, a diferencia de lo ocurrido en la primera mitad del año y de la tendencia observada en otros países latinoamericanos donde las últimas subas quebraron las expectativas y podrían inducir definiciones de políticas más contractivas. Con altos niveles de endeudamiento, un rebote "pos" pandemia que no asegura una expansión sostenida y condiciones desfavorables en los flujos financieros que se dirigen hacia las naciones emergentes, es dudoso que el 2022 traiga bonanza a la región. La pandemia significó la peor contracción económica en más de un siglo y si bien las proyecciones de crecimiento para 2021 mejoran paulatinamente, los impactos sociales de la crisis se agudizaron y persistirán durante la recuperación: la CEPAL estimó el mes pasado que el PIB latinoamericano aumentaría 5,2% en 2021 pero 2,9% en 2022. La dinámica de bajo crecimiento previa a la crisis no va a cambiar, al tiempo que los problemas estructurales se exacerbaron: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad. En términos de ingreso per cápita el organismo ya venía hablando de una década pérdida. Cabe entonces matizar los augurios para la pospandemia en Argentina y la región. Las políticas industriales y tecnológicas postergadas se tornan acuciantes pero no se vislumbra una etapa de movimientos importantes en nuestro país más allá de la retórica aperturista, ambientalista y buscadora de consensos del Ministerio de Desarrollo Productivo. El documento oficial "El desarrollo productivo en la Argentina pospandemia" redactado a fines de 2020 recibió duras críticas dentro del oficialismo por enfatizar el objetivo de "exportar más"; desde este humilde espacio creemos que sería poco prudente establecer políticas de control a los movimientos de capitales e importaciones sin ese objetivo como trasfondo. Otro gran desafío para la pospandemia son las políticas sociales: "sostener las transferencias, universalizar un ingreso básico de emergencia, implementar bonos contra el hambre, asegurar el acceso a una canasta básica digital y fortalecer el apoyo a las mipymes" son objetivos compartidos con CEPAL y ese apoyo internacional no debería desestimarse. El comercio exterior sí será beneficioso para el conjunto de América Latina este 2021, especialmente por el efecto precio sobre las exportaciones: 16% subirían por precio y 6% en volumen según estima la CEPAL, que a su vez distingue dentro de la región entre los países exportadores de petróleo, de minerales y de productos agroindustriales (las importaciones argentinas lamentablemente crecen mucho más que esos datos estimados: 48% en el primer semestre). Esto nos da pie a hablar del siguiente tema que nos toca: las dinámicas inflacionarias en la región. Al cierre de 2020 la mayoría de los países registraron tasas de inflación históricamente bajas, para luego dar lugar a tendencias alcistas motorizadas especialmente por alimentos y combustibles. En el caso de Brasil, la inflación en el mes de julio fue la mayor en dos décadas: 9% interanual. Con impactos puntuales en combustibles y energía eléctrica por la crisis hídrica, desde el Banco Central destacaron además la incidencia del alza internacional de las commodities (muy por arriba de lo esperado) y la devaluación del Real sobre precio de los alimentos, entre los cuales sobresale la carne (con suba del 34% acumulado). Se descuenta que este año Brasil incumplirá la meta del programa monetario y se suman dudas respecto a 2022: el objetivo de política es 3,75% este año y 3,5% el próximo (+/- 1,5%). En Chile hubo un rebrote inflacionario en julio, con una suba del 4,4% interanual que duplicó las proyecciones y representó el valor más alto en un lustro. En la dinámica observada hasta el momento se destacan los driversk: depreciación del peso (por incertidumbre política), aumento en combustibles y alimentos (se destaca la carne de pollo) y algunos reajustes en precios de servicios públicos. Un fenómeno bastante generalizado (con reajustes de precios rezagados como se ve en EEUU) aunque con picos concentrados en alimentos. Es posible que también Chile incumpla la meta inflacionaria de este año del 3% (+/- 1%). Es decir que más allá de la nominalidad propia de cada economía, las dinámicas de precios en la región son similares y abren una serie de interrogantes a futuro. Los bancos centrales de Brasil y Chile enfatizan la suba de tasas de interés como respuesta, al tiempo que Estados Unidos se prepara para abandonar los años de políticas laxas y esto impactará sobre las monedas de la región (con más devaluación e inflación). ¿Qué es lo que distingue a la nominalidad argentina? Una mayor volatilidad cambiaria (que solo en parte puede explicarse por la inflación misma), un pass-trough cambiario más elevado (producto de que exportamos alimentos, que inciden de forma directa sobre el gasto en consumo) y la puja distributiva. Economías más primarizadas, con actividades extractivas y agropecuarias más resilientes durante la pandemia, industrias que se recuperan pero escaso grado de desarrollo relativo en el sector servicios y puntualemente de plataformas digitales son rasgos comunes a la región (estancada).