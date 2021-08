Kreplak destacó que "no hay casi personas que hayan rechazado la combinación de vacunas"

P U B L I C





Según un relevamiento del ministerio de Salud bonaerense el 98% de la población convocada para combinar vacunas accedió a completar el esquema. El 98% de la población convocada para combinar vacunas contra el coronavirus aceptó completar su esquema de inmunización, según el relevamiento del ministerio de Salud bonaerense. El titular de la cartera sanitaria, Nicolás Kreplak, precisó que "para la combinación de vacunas, se aclara en el mail y uno puede decidir si lo cancela o no, pero la verdad es que no hay casi personas que no hayan optado por la combinación". En este sentido, Kreplak aseguró que "la razón por la cual funciona la vacuna rusa Sputnik V es su esquema combinado; es la mejor vacuna y ha mostrado alta eficacia contra la variante Delta". Se estima que en Argentina hay 1.300.000 personas que se dieron la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V hace más de tres meses, y aunque la inmunidad otorgada "no vence" completar el esquema refuerza la protección y la hace más duradera. Con respecto al plan estratégico de vacunación bonaerense, el ministro de Salud detalló que "estamos vacunando con turno a los adolescentes con la primera dosis". "Ayer enviamos 30.000 más. Hoy vamos a enviar 230.000 turnos más", detalló. Por otro lado, se refirió al lanzamiento a nivel provincial de un programa basado en el Plan Qunita implementado en 2015 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de evitar las muertes de bebes por colecho. Al respecto, Freplak manifestó que "el Qunita ya empezó" y planteó que las mujeres embarazadas deben "inscribirse en el Plan Sumar y empezar con los controles" ya que en este programa "las consultas de salud son indispensables". "A nivel nacional se está trabajando en el programa para que los presos puedan colaborar en el armado de los productos del plan Qunita. Eso es fundamental para la reinserción laboral", concluyó el funcionario.

El 98% de la población convocada para combinar vacunas contra el coronavirus aceptó completar su esquema de inmunización, según el relevamiento del ministerio de Salud bonaerense.