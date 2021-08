Efemérides del día de la fecha, 15 de Agosto

P U B L I C





DÍA DE LAS INFANCIAS El origen de esta celebración se remonta al año 1954 cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a los países destinar un día a fomentar la fraternidad entre los infantes y promover su bienestar con actividades sociales y culturales. Así, desde el año 1960, comenzó a festejarse en nuestro país el primer domingo de agosto pero, en el año 2003, se pasó al segundo domingo de dicho mes a pedido de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). Finalmente en el año 2013 se decidió que este festejo se realice el tercer domingo de agosto. Desde el año pasado, por iniciativa de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, se renombró esta celebración que pasó de ser el "Día del Niño" a ser el "Día de las Infancias" con el propósito de "visibilizar la diversidad de las infancias". El lema de este año es "Todas las infancias, todos los derechos": "Este año volvemos a visibilizar y reconocer las distintas maneras de vivir la niñez y la adolescencia, entendiendo que esa diversidad requiere un Estado presente que acompañe sus desarrollos y proteja sus derechos" manifestó Gabriel Lerner, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.



BOCA SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL TORNEO METROPOLITANO 1981 Hace 40 años Boca empataba 1 a 1 frente a Racing y se consagraba campeón del Torneo Metropolitano 1981. El equipo dirigido por Silvio Marzolini e integrado por Hugo Gatti, Roberto Mouzo, Hugo Perotti, Marcelo Trobbiani, Miguel Ángel Brindisi y Diego Armando Maradona, debutó aplastando 4 a 1 a Talleres de Córdoba con goles de Maradona y Brindisi. A partir de ese partido, el "xeneize" se mantuvo invicto hasta que, en la Fecha 11, cayó 1 a 0 ante Vélez Sarsfield. No obstante, en el siguiente partido venció 2 a 0 a Argentinos Juniors con tantos de Benítez y Brindisi. Antes de perder frente a "El Fortín", Boca le ganó 3 a 0 a River, en La Bombonera, en un recordado partido en el que Maradona convirtió un emblemático gol: "Me llegó el centro, la bajé con la zurda, y casi le pego sobre la salida de Fillol. Pero corté para adentro y lo dejé al ´Pato´ arrastrándose. Me iba a meter con pelota y todo adentro del arco cuando vi que venía cerrando Tarantini. Me decidí a apurar el remate, porque el ´Conejo´ era una fiera en los cierres. Entró justo, bien cerca del palo." A lo largo del torneo, Boca ganó 20 partidos, empató 10 y perdió 4. En la última fecha se enfrentó contra "La Academia" en La Bombonera; en ese entonces, Maradona abrió el marcador desde el punto de penal pero, a pocos minutos del final, Roldán empató el partido. Así, Boca se consagró campeón del Torneo Metropolitano 1981 con Maradona como figura.



SE LANZA "EL CAMINO DEL ALMA" Un día como hoy en el año 1994, Cristián Castro lanzaba su tercer álbum "El camino del alma". Producido por Alejandro Zepeda e integrado por canciones compuestas por el cantante mexicano, Armando Manzanero y Roberto Cantoral, el disco contiene las canciones "Mañana", "Azul gris", "Con tu amor" y "No te vayas".