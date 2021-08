Crean una máquina que produce agua "de la nada", que funciona hasta en un desierto

(Por InfoGEI) - Se trata de un mecanismo eléctrico similar al de un aire acondicionado que refrigera el aire hasta condensarlo y de esa manera obtiene agua, cuyo primer prototipo fue inventado por Enrique Veiga, un ingeniero gallego de 82 años que ideó esta tecnología en la década de los 1990 durante una severa sequía que afectó al sur de España A diferencia de otros generadores de este tipo, el invento de Veiga es apto incluso para las condiciones de un desierto, produciendo el mismo efecto a temperaturas de hasta 50 grados centígrados y con un nivel de humedad inferior al 10 %. Según da cuenta RT, se trata de un aparato pequeño, fácilmente transportable en carretilla, es capaz de generar entre 50 y 75 litros de agua a diario, mientras que algunos modelos de mayor tamaño entregan hasta 5.000 litros por día.(Video). En 2017, Nhat Vuong, un refugiado vietnamita establecido en Suiza, fundó una organización benéfica llamada "Water Inception" para llevar el invento de Veiga a quienes lo necesitan y compró una de sus máquinas, con capacidad para 500 litros diarios, para un campo de refugiados en la ciudad libanesa de Trípoli. "El objetivo es llegar a los lugares como los campos de refugiados que no tienen agua potable", comentó Veiga, citado por Reuters, destacando que sus aparatos ya funcionan en varios países de África. "En las aldeas de Namibia que visitamos, la gente quedó estupefacta, no entendían y preguntaban de dónde venía el agua", recordó. "Nuestra idea no es solo hacer un dispositivo que fuese efectivo, sino también hacer que sea útil para las personas que tienen que caminar kilómetros para traer agua o hacer pozos", contó. A su vez, Nhat Vuong precisa que el próximo objetivo es recaudar fondos para proporcionar paneles de energía solar a los lugares donde funcionan estos aparatos para minimizar así la dependencia del suministro eléctrico y cuidar el aspecto medioambiental de la iniciativa.