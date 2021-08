Romina Barraza

¿Quién no recuerda de su infancia sus juegos y juguetes? Momentos felices que quedan marcados a fuego y luego son transmitidos a hijxs y nietxs. Aquella muñeca llorona con largas trenzas doradas, el auto de carreras más veloz del universo, ese juego de tacitas testigo de miles de charlas entre peluches y personas imaginarias. Soñar con ser astronautas, bomberos o veterinarias, doctores, cantantes de rock o profes de danza Ese juego fantástico permite poner en práctica todo aquello que imaginamos. Jugar a las muñecas, no es sólo cosa de nenas… Fantasear con ser "la mamá" o "el papá" es un juego de roles que muchas veces imitan de sus propixs vínculos cercanos Hoy lxs adultxs tenemos que entender que los juegos y juguetes no tienen género. Los juegos y juguetes les permiten a lxs niñxs expresar sus deseos y necesidades; es una vía de comunicación invaluable… Lxs Niñxs tienen Derecho, entre otras cosas, a jugar y a expresarse. No condicionemos esa libertad que tan bien se manifiesta a través del juego, por sostener ideas erróneas que quedaron en el tiempo. Acompañemos a las infancias, cuidemos su salud, cuidemos su felicidad. Habilitemos el juego. Todos los juegos. ¡Feliz día de la Niñez! Nunca dejemos de festejarla, sin importar la edad que tengamos! Dra. Romina Barraza, Médica sexóloga y Educadora en Sexualidad Humana (MN: 154156 - MP: 552214)