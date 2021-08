Los cristianos no dudamos de la bondad de nuestro Dios, seguimos confiando en su amor y cuidado. Aun cuando Dios permite situaciones que no nos agradan, nos podemos refugiar en Él y en su protección. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. (Mateo 28:20). Por tanto, los creyentes podemos descansar en sus promesas y en su abundante bondad para todos los que confían en Él. La paz que Dios da, abarca mucho más que la paz tal como la entendemos. Normalmente si hablamos de paz nos referimos a ausencia de guerra o de conflictos. Pero el concepto de "shalom", (la paz que menciona la Biblia), es mucho más que eso. Significa paz total, bienestar, seguridad, alcanza todas las áreas de nuestra vida. (Nahum 1:7) "Bueno es el Señor; es refugio en el día de la angustia, y protector de los que en Él confían". (2 Timoteo 1:7) "Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio". Dios nos llena de su Espíritu Santo y nos capacita para enfrentar las situaciones de la vida. No debemos ser tímidos, sino valientes, echar mano de las herramientas que Él nos da y usarlas. Podemos ser asertivos y firmes, dar pasos que glorifican a Dios y muestran que estamos llenos de su poder y su amor. (Proverbios 18:10) "Torre inexpugnable es el nombre del Señor; a ella corren los justos y se ponen a salvo". La muerte de Jesús en la cruz, y su resurrección, nos garantizan que la victoria ya ha sido conseguida. (1ra Cor. 15:14) "Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería entonces nuestra predicación, y vana sería también nuestra fe. No hay ninguna aflicción tan grande que Jesús no pueda vencer. De hecho, ya la venció. En medio de nuestros problemas y dolores podemos recordar que Jesús ya ganó la vida eterna para nosotros, y nadie nos la podrá arrebatar. "Yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano". (Juan 10:28) ¿Quieres saber más de Dios y su bondad, para todos los que a Él se acercan? Búscalo, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar