María, la nueva Eva, es la primera integrante del género humano que entra plenamente en la Pascua. Hoy, 15 de agosto, se celebra la solemnidad de la Asunción de la bienaventurada Virgen María. Corresponde la lectura del Evangelio de San Lucas, Capítulo 1, versículos de 39 al 56: "Por aquellos mismos días María se puso en camino y, a toda prisa, se dirigió a un pueblo de la región montañosa de Judá. 40 Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 41 Y sucedió que, al oír Isabel el saludo de María, el niño que llevaba en su vientre saltó de alegría. Isabel quedó llena del Espíritu Santo, 42 y exclamó con gritos alborozados: - ¡Dios te ha bendecido más que a ninguna otra mujer, y ha bendecido también al hijo que está en tu vientre! 43 Pero ¿cómo se me concede que la madre de mi Señor venga a visitarme? 44 Porque, apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. 45 ¡Feliz tú, porque has creído que el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho! 46 Entonces dijo María: - Todo mi ser ensalza al Señor. 47 Mi corazón está lleno de alegría a causa de Dios, mi Salvador, 48 porque ha puesto sus ojos en mí que soy su humilde esclava. De ahora en adelante todos me llamarán bienaventurada, 49 porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: ¡su Nombre es santo! 50 y siempre tiene misericordia de aquellos que le honran. 51 Con la fuerza de su brazo destruyó los planes de los soberbios. 52 Derribó a los poderosos de sus tronos y encumbró a los humildes. 53 Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. 54 Se desveló por el pueblo de Israel, su siervo, acordándose de mostrar misericordia, 55 conforme a la promesa de valor eterno que hizo a nuestros antepasados, a Abrahán y a todos sus descendientes. 56 María se quedó unos tres meses con Isabel, y luego regresó a su casa". María visita a su prima entrada en años y por tal motivo, inesperadamente embarazada. Se trata de un verdadero milagro, designio de Dios comunicado a su esposo, un alto sacerdote. La noticia le fue comunicada a Zacarías en el templo y por su incredulidad, no pudo volver a hablar hasta el nacimiento de su hijo, Juan el Bautista. Durante su visita, María ya estaba embarazada de Jesús. "María dice: el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Ahí está el caracú de la lectura de hoy", señala el sacerdote Rufino Giménez Fines y agrega: "La celebración de la Asunción es un día muy importante para nuestra vida de Fe, y es una de las grandes fiestas marianas. Fue el 1 de noviembre de 1950 cuando el Papa Pío XII en el Minificentisimus Deus expone con claridad dos verdades clave para nosotros: la primera es que llegada la hora de María de partir de este plano, participa de la resurrección de su hijo. Por eso es verdad de fe que está en cuerpo y alma en el cielo. Vale aclarar que el cielo nos es un lugar físico, es un estado, otro plano donde estamos en pleno contacto con el Creador. La segunda verdad es que esta solemnidad nos dice y asegura que nosotros también resucitaremos. Somos humanos, igual que María. A diferencia de ella, en nuestro tránsito terrenal, padecemos los efectos del pecado original…" "Esta jornada -dice el párroco de Nuestra Señora del Carmen- tenemos que vivirla con particular alegría, elevando nuestro agradecimiento al Padre, pidiendo que aumente nuestra fe y fortalezca nuestros valores cristianos. Cuando María habla sobre las maravillas de Dios en favor de los humildes, ella se declara sierva del Señor. Es decir, María, antes que nuestra Madre, primero es modelo de fe. Y cuando hablo de fe, hay que entenderla en términos de don, de apertura, de fidelidad, de amor, de servicio. María concibe a Jesús en su seno virginal, y como señal de servicio llega hasta la casa de Isabel tras una travesía nada fácil para una jovencita embarazada. Fue entonces que se produce el encuentro entre dos madres llenas de gracia, bendecidas por Dios con la fecundidad y la vida, y también es el primer encuentro del Precursor, Juan, y el Salvador, Jesús, ambos bajo el dinamismo del Espíritu Santo". "Tanto Isabel como María, se dejan vaciar y moldear por el Espíritu enviado por el Padre. María nos enseña la contemplación y la acción al mismo tiempo. Ella no fue un instrumento pasivo en las manos de Dios. Es colaboradora, coopera en la obra redentora de su hijo… María expresa los sentimientos y actitudes de entrega, de esperanza y confianza en el poder de Dios. También es la portavoz de las personas que desean la liberación, de las que están oprimidas, afligidas, oprimidas. Si uno se encuentra en esta situación, el evangelio nos invita a recurrir a la María Santísima, nuestra Madre espiritual. Hay que tener en cuenta que no todo fueron rosas. A María le tocó vivir en una realidad sociocultural conflictiva, incluso era pobre, oprimida, marginada… no muy diferente a la realidad de muchos en este tiempo de pandemia. Sabemos que tuvo que huir junto con José y el Niño Jesús recién nacido, ¡y en qué condiciones nació Jesús! María, antes de nacer al Cielo y ser venerada como La Madre de Dios, desde muy joven, primero fue mujer y madre con los pies en la tierra, y como tal se ejercitó en la escucha: creyó en el cumplimiento de la promesa demostrando su total confianza al estar junto a su hijo al pie de la cruz, se dejó conducir por la voz del Padre, esperó y perseveró contra toda esperanza… gravaba en el corazón lo que no comprendía. Estuvo y está hasta el final con su hijo, y con nosotros. María en cada una de sus apariciones sigue repitiendo a cada uno de nosotros las mismas palabras que dijo en las Bodas de Caná: "Hagan lo que Él les diga". En el Antiguo Testamento, el Profeta Isaías, nos dice: Desbordo de gozo en el Señor, me alegro con mi Dios, y habla de traje de gala, de manto, de triunfo… esa es la figura de María: una mujer del pueblo, sencilla, humilde, que al interceder por nosotros nos conduce al encuentro de su hijo, pero también nos interpela a ser más empáticos con nuestro prójimo, sobre todo con los que sufren, los que necesitan, los enfermos… María es la nueva Eva de la Nueva Alianza, madre de todos nosotros, y es la primera del género humano que entra plena en la Pascua con su Asunción. Celebremos este día, y tengamos presente estas cuestiones cada vez que pedimos su intercesión", concluye el sacerdote Rogacionista.