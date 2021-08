DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 16/ago/2021 - 12:37

Edición Digital El Tiempo en Campana 17ºC Cubierto por TuTiempo.net Seguir a @LADdigital Locales Política y Economía Locales Info General Locales Policiales Locales Espectáculos Nacionales » Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 15/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Rincón Tuerca









SUPER TC 2000: La categoria está desarrollando este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo deToay en la provincia de La Pampa donde desde las 10.30 hs televisa Canal Trece a través del programa Carburando. POTENCIA: La ausencia de Gastón Iglesias en la última carrera de la categoria Alma donde viene participando en la Clase TC 1100 se debió a que no llegaron a los parámetros adecuados con la potencia del motor que armó su papá José Luis para tal emprendimiento y se decidió no ir a la misma. MARCHA: Ya está en marcha el motor de Sandro Ariú que su propietario armó en su propio galpón pensando en la próxima presentación de los Jeeps el venidero mes de setiembre en Pilar por otra fecha del campeonato. El representante local se mostró contento por el trabajo realizado. SEGUIRLO: Parece que los muchachos que venian acompañando al piloto en su propuesta automovilistica ya tomaron la decisión de no seguirlo los fines de semana a las competencias por sentirse defraudados por el personaje en cuestión. Que hiciste Carlitos? VOLVER: Como ya adelantamos en esta sección en su momento el ex piloto del TC 2000 y del Turismo Nacional Federico Panetta volvió a la actividad en esta temporada a la alta competencia y lo viene desarrollando en el karting su primer amor en el mundo del automovilismo. PODIO: Lo concreto es que Federico viene de correr en la categoria Rotax que se presentó en el kartódromo de Ciudad Evita donde en la Clase DD2 donde corrió dos finales y en la primera como la segunda alcanzó el segundo lugar realizando podio. APOYAR: Lo concreto que Fede volvió por esta pasión que nunca se apaga y aseguró que ahora lo más importante es apoyar a sus tres sobrinos donde Santino y Bautista se van consolidando y aguarda a Dante que a corto plazo espera que se sume dado que ya concurre a las carreras. Mirá vos! ALCANZAR: Viene de correr en Concepción del Uruguay en la Clase Tres del Turismo Pista el oriundo de Pergamino que viene representando a la ciudad de Campana donde Sebastian Signore alcanzó el puesto 23 en la final con el Clio. PODER: Las ganas y las ilusiones están intactas en el pensamiento y Pablo Clerici cree que antes de fin de año pueda realizar una carrera en karting en la categoria Kart Plus porque las posibilidades nunca se deben perder. DESEADO: Después de un tiempo deseado pudo volver a la alta competencia con las ganas de siempre Nicolas Brugognone en la ultima competencia en la categoria Kart Plus donde alcanzó el deseado podio en la final apoyado por todo su equipo. TRIUNFO: Se trabajó mucho en el auto de Ivan Gonzalez de cara a la próxima carrera del domingo venidero en el autódromo de Gral. Belgrano donde el representante de Zárate viene participando en la Clase A del GT900 y vienen de alcanzar un podio con un triunfo que los llevó a tener un buen nivel competitivo. No quieren dejar nada liberado al azar! INTENTAR: Nestor Benitez armó un auto listo para correr en la categoria que fiscaliza Fedenor en la Clase grande y cuando todo hacía suponer que arrancaba allí de repente tomó la decisión de intentar ir a correr una nueva clase de los chasis del TC roqueperense.¡¡?? FORMULA RENAULT: La categoria está visitando este fin de semana el autódromo de Toay en la provincia de La Pampa para realizar dos carreras del presente campeonato. Televisa desde las 10.30 Canal Trece a través de Carburando. CALIDAD: El salto de calidad que logró el auto de Leandro Cracco marcó que se está en el camino y el Fiat Uno para la Clase Uno del Turismo Pista tiene muy motivado al representante de Zárate que ante el cambio de equipo sin duda se comenzó a lograr lo que se venia buscando. CIEN: Finalmente en la última carrera del Turismo Pista Claudio Cruzado alcanzó las cien carreras en la categoria lo que mas allá de cualquier resultado al cheff de Los Cardales la emoción lo superó antes de la final. GANAR: Arrancó el campeonato de los ciclomotores en el escenario de Marcos Paz y allí participó el joven campanense Lisandro Acosta que corrió en una clase mayor pero el pibe mostró lo suyo ganó su clase y se metio en la conversacion en la final. Hijo del Pipi carajo!!! FIAT COMPETIZZIONE: La monomarca encara otra propuesta este fin de semana en el autódromo de Toay en la provincia de La Pampa donde están desarrollando dos finales con su habitual parque de autos.Televisa desde las 10.30 Canal 13 a través de Carburando. RESULTADOS: Viene de correr en la categoria Rotax más específicamente en la Clase Micro Max donde Bautista Panetta desarrolló dos finales con resultados diferentes en la primera de ellas ganó y ya en la segunda de esas finales alcanzó el segundo puesto donde sigue sumando puntos para el campeonato. CONFORME: Pablito Vasquez sepresentó en la clase del Turismo Pista donde en la final llegó en el puesto septimo en una carrera interesante donde el oriundo de Olivos con emprendimientos comerciales en nuestra ciudad quedó conforme por la manera que se fue desencadenando dicha final. FORMULA METROPOLITANA: Nueva propuesta para la categoria este fin de semana con otro parque interesante de autos donde en el autódromo platense encaran sus dos fechas. INCLINARSE: En reciente nota radial Fernando Suarez contó que si bien los tres hermanos vienen corriendo en karting parece que mamá Carmen se inclina por el porque es el menor de la familia y eso le da un plus ante Juan Carlos y Sebastian. Mirá vos! CONFIRMARON: Lo curioso del tema que su dos hermanos Juan y Sebastian también en nota radial ante esta pregunta confirmaron que su madre los quiere a los tres por igual pero el más chiquito es el que se lleva la mejor parte. Y Chiche papá que onda? REFLEJADO: Comenzó el campeonato para la clase dos de los Fiat 128 en la categoria que fiscaliza Fedenor y allí estuvo participando Silvestre Gallo que no tuvo su mejor fin de semana y la falta de no poder ir a probar le jugó en contra y se vio reflejado en la carrera. Y el jefe de equipo Ruben Arce que dijo? TC PICK: En el autódromo de La Plata la categoria desarrolla otra carrera del campeonato con un parque que sigue creciendo. Desde las 11 hs televisa la TV Publica. MANTENER: La categoria Rotax viene de correr en el kartódromo de Ciudad Evita y allí estuvo participando el representante de Campana Santino Panetta en la Clase Mini Max donde desarrolló dos carreras y ganó la primera para en la segunda final quedó segundo lo que lo mantiene peleando el presente campeonato. TC MOURAS: Una vez más la categoría está visitando el autódromo de La Plata en este fin de semana donde encara otra carrera del presente campeonato con su habitual parque de autos.Televisa desde las 11 hs la TV Pública. ROTURA: El arranque del campeonato en el autódromo al piloto de Campana Gaston Gasperini quedó sin posibilidad en la serie puesto que se le rompieron dos palieres de su Fiat 1100 teniendo un fin de semana complicado y tambien en la final lo que finalmente no llego a girar. PICADAS: Las cuestiones climáticas suspendieron la fecha del domingo pasado y las mismas se realizaran en el dia de mañana en el picódromo de San Pedro para todas sus clases. MOTOCROSS: La categoria MX del Norte está realizando este fin de semana otra fecha del campeonato para todas sus clases en el escenario "Al Limite" en la vecina ciudad de Zárate donde arrancan desde las 10 hs. PARTICIPAR: En esta propuesta del motocross estará participando el zarateño Valentino Lacognata que confirmó su presencia con las ganas de poder mostrar porque fue el campeón en el último torneo. HERMANOS: Desde la ciudad de Campana también serán parte de esta competencia los hermanos Garrido que viene trabajando de cara a esta propuesta del motocross tanto Julian y Marcos en sus clases con el asesoramiento de su padre Juan y la atención de las motos a cargo de Debesa. CARGO: Carlos Capuano tiene a su cargo los autos del Rally Federal de los hermanos Emma que además atiende en pista a todo el equipo con cuatro vehículos en cada competencia encargandose de la parte mecánica de los mismos. TC PISTAS MOURAS: Nueva presentación de la categoria en este fin de semana en el autódromo de la Plata otra fecha del campeonato con otro parque interesante de autos.Televisa desde las 11 hs la TV Publica. PROXIMA: Los dirigentes del TC Bonaerense ya confirmaron su próxima carrera del presente calendario el venidero 21 y 22 de agosto en el autódromo de tierra de Gral. Belgrano donde desde las 9.30 hs comienza su espectáculo. PERDER: El piloto local Juan Pablo Galliano ya dejó entrever que estará presente en esta carrera con la ausencia de su hermano Juan que tomó la determinación de irse a vivir a España lo que provoca que el equipo pierde una pieza importante a partir de ahora. Lo reemplazará Caferro? VIDEOS: Por cuestiones económicas Roy Benjamin no puede estar en todas las carreras de motos de velocidad y para no perder todo viene realizando videos de sus competencias junto a su amigo Emiliano Falivene que compagina los mismos. DECIMO: Viene de correr en el autódromo de Colon en la categoria 850 cc donde alcanzó el décimo lugar lo que lo tiene muy motivado a Juan Carlos Muñoz que volvió a la alta competencia con la atención de Diego Fangio en su auto. GOLPE: Participó en la categoria Kart Plus en su clase Eric Da Mario con la intención de cerrar un buen fin de semana pero un toque con Suarez en plena carrera lo dejó sin posibilidades y algunos golpes en su cuerpo que lo mostraron un poco molesto. Que no cunda el pánico! PROBAR: En reciente nota periodistica Santiago Acuña confirmó que está todo listo para ir a probar con el Fiat de su padre y empezar a tomar experiencia de cara a la próxima temporada donde se puede subir a este auto para correr en la categoria 850 cc. ACLARAR: Hubo declaraciones de Jorge Biggi en nota radial donde aclaró que el tema de los presupuestos no le permiten estar corriendo con su camioneta junto a los muchachos del club 4x4 el cañón y aún no confirmó cuando retomará esta propuesta tan particular. TURISMO 4000 ARGENTINO: En el autódromo platense la categoria desarrolla otra carrera del presente torneo durante este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública. EXPERIENCIA: Enzo Valle viene de correr en Bolivar como anunciamos en esta sección y lo contó en nota radial y como prometio decidió contar su experiencia junto a Edgardo Stemberg quien también dejó entrever que hará una nota para contar su experiencia junto a su amigo. ACLARAR: Aunque siguen los trabajos en el chasis de la Clase Ligth del TC Bonaerense Fernando Rivas ya aclaró que no van a General Belgrano y se avanza en el auto para setiembre en el autódromo de Gualeguaychú en carrera con piloto invitado. Llevara a Bottani? CAMPEONES: Se desarrolla la última carrera del campeonato de la categoria IAME y el piloto campanense Santino Panetta se quedó con el titulo tras cerrar esta primera parte del año de la mejor manera donde su hermano Bautista obtuvo el Sub Campeonato. Que asado van a desarrollar!. RECIBIR: El autódromo de Baradero recibió los autos de todos los tiempos y allí estuvieron entre otros Oscar Debiase, Carlos Zanini, Ariel Barletta, Eduardo Gorys, Chiorazzo que llevó a su Chevy del TC.Fue una jornada llena de recuerdos. HIJA: Allí hizo propicia la oportunidad Chiorazzo para girar con una acompañante muy particular como su hija que disfrutó esta posibilidad de subirse a un auto del TC que le permitió además girar en varias ocasiones. DECISION: La decisión ya se tomó y Yamil Bottani con el chasis que está armando será para sumarse a la clase Light del TC Bonaerense haciendo equipo con el zarateño Fernando Rivas que compartiran el chasista Berra. CERRAR: Por una decisión de la categoria Turismo Carretera se decidió que todas las categorias que fiscaliza ACTC van a cerrar sus campeonatos en la provincia de San Juan y así lo hicieron saber el pasado domingo con la visita de la máxima. SERA CIERTO? Que tras la carrera del ultimo domingo el piloto decidió cambiar de motorista por la condicion de su planta impulsora?

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com









Home | Hemeroteca | Encuéntranos en Facebook ó en Twitter | Quienes hacen LAD

COMUNIDAD LAD:

› #Ahora

› @LADdigital

› #CampaBA

› #VillaDalmine ECOSISTEMA LAD:

› LAD.fm

› CampanaINFO.com

› Radios locales

› Sociales de LAD WEBS AMIGAS:

› Fabiana Daversa

› Clasificados Campana

› Publicidad Local

› Semanario del Pescador CIUDAD CAMPANA:

› Campana.gov.ar

› @CampanaGov

› Listas Twitter

› Portal de Campana Av. Ing. Rocca 161 (2804) Campana - Provincia de Buenos Aires

Tel: 03489-290721 - E-mail: info@laautenticadefensa.com.ar

WhatsApp: +54 9 3489 488321.-