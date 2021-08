EL ROJO, EN LA CIMA En la continuidad de la sexta fecha del Campeonato 2021 de la LPF, Independiente venció anoche 2-1 como visitante a Rosario Central con un doblete de Silvio Romero y, de esa manera, volvió a subirse a lo más alto de la tabla de posiciones (quedó un punto por encima de Colón, que el viernes había superado 1-0 a Gimnasia de La Plata). También ayer, River Plate se reencontró con la victoria: derrotó 2-0 como local a Vélez Sarsfield con tantos de Enzo Fernández (de penal) y Braian Romero. Con esos tres puntos, el Millonario suma 10 y avanzó momentáneamente hasta el tercer puesto, ubicándose a cuatro unidades de distancia del Rojo. En los otros dos partidos de ayer: Atlético de Tucumán igualó 2-2 como local con Aldosivi de Mar del Plata, mientras Argentinos Juniors le ganó 2-0 a Banfield en La Paternal.





SE CIERRA LA FECHA Esta sexta jornada del Campeonato 2021 de la LPF concluirá entre hoy y mañana. Este domingo habrá cuatro partidos: Patronato vs Central Córdoba (13.30), Platense vs Arsenal (15.45), Estudiantes vs Boca Juniors (18.00) y Racing Club vs Newells (20.15). En tanto, el lunes jugarán: Talleres vs San Lorenzo (18.00), Lanús vs Godoy Cruz (20.15) y Defensa y Justicia vs Sarmiento (20.15). FLANDRIA, FIRME Por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana, Flandria superó 3-0 como local a San Miguel y se mantiene como único líder con 13 puntos. En segundo lugar se ubica Sacachispas (11), que goleó 6-0 a Comunicaciones. Los demás resultados de la jornada fueron: Los Andes 1-0 Defensores Unidos, Cañuelas 1-1 Talleres (RE), Argentino (Q) 1-1 Villa San Carlos y Colegiales 0-1 Fénix. Hoy se cierra la programación con J.J. Urquiza vs Deportivo Armenio. PUNTO Y PUNTA Por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Primera C, Ituzaingó empató 1-1 con Lamadrid y mantuvo su liderazgo en el certamen. El Verde suma 10 unidades, mientras el Carcelero quedó con 8. Los demás resultados de esta jornada fueron: San Martín (B) 0-2 El Porvenir, Central Córdoba (R) 1-0 Deportivo Español, Berazategui 1-0 Midland, L.N. Alem 0-0 Atlas, Argentino (M) 2-1 Victoriano Arenas, Dock Sud 1-0 Real Pilar y Laferrere 1-0 Claypole. PRIMERA A FEMENINA Ayer comenzó el Torneo Clausura de la Primera A del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por la Zona A, Gimnasia (LP) goleó 4-0 a Lanús, mientras Racing Club le ganó 4-3 a Deportivo Español. En tanto, por la Zona B, UAI Urquiza venció 1-0 a Villa San Carlos. Hoy sigue la programación con San Lorenzo vs El Porvenir, Huracán vs Rosario Central y RIver Plate vs Excursionistas. Y mañana se cierra con Defensores de Belgrano vs Boca Juniors, Platense vs Estudiantes (LP) e Independiente vs Comunicaciones.