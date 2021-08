P U B L I C









Venció 1-0 a Brown (A) como local y extendió su buen arranque de segunda rueda. Tras el gol de Nouet en el primer tiempo, el Violeta resistió en el complemento, sostenido en otra firme actuación de Bilbao, quien atajó un penal y fue figura. Hay otro Villa Dálmine en esta segunda rueda. Uno que no solo consigue resultados positivos, sino que también muestra una identidad propia, potencia virtudes individuales desde lo colectivo y que, muy a diferencia de la primera parte del campeonato, logra sobreponerse a situaciones adversas. La victoria del domingo sobre Brown de Adrogué fue un ejemplo de ello. Y Emanuel Bilbao, el principal "culpable". El arquero fue decisivo con el penal que le atajó a Matías Sproat a los 15 minutos del segundo tiempo, después de la expulsión de Zaid Romero. En ese momento, todo parecía derrumbarse para el Violeta, que ganaba desde los 38 minutos de la primera parte por el gol de Francisco Nouet. Sin embargo, la estirada del "Flaco" contra su palo derecho fue una señal inequívoca de este buen presente. Incluso, ante las numerosas ausencias por lesión (Maximiliano Pollacchi se sumó a las bajas de Santiago Moyano, Facundo Lando y Alejandro Gagliardi) y la necesidad de defender la ventaja, el DT Marcelo Franchini debió recurrir a un jugador que no venía sumando minutos como Agustín Stancato y también a un juvenil que hizo su debut absoluto como Gino Olguin. Y encontró respuestas positivas. Por ello, el conjunto de nuestra ciudad celebró su segundo triunfo consecutivo como local y redondea ahora una racha de cuatro juegos sin derrotas, con dos victorias y dos empates. El Tricolor llegaba a Campana en la senda positiva (había obtenido 7 de los últimos 9 puntos) y peleando las primeras posiciones. Pero Villa Dálmine se le plantó de igual a igual, con sus armas ya conocidas: el buen manejo del tándem Germán Díaz-D´Angelo y la velocidad de Lautaro Díaz y Nouet por afuera. Y le sumó como variante las buenas proyecciones de Tello, quien jugó como lateral por derecha por la baja de Pollacchi. Así, en un trámite parejo, el equipo campanense lucía mejor, porque era más directo para atacar y porque también ganaba con asiduidad la segunda pelota, merced a un prolijo trabajo de Agüero. Pero como le faltaba desequilibrio en los últimos metros, terminaba sus acciones en centros que no lograban lastimar. Por eso, la primera situación clara de riesgo fue de Brown: Kippes envió el lateral al área, Mansilla atropelló y Bilbao mostró sus reflejos para manotear el balón a contrapierna. Mientras tanto, el Violeta seguía jugando en las inmediaciones del área sin poder arrimar peligro real. En ese marco, Nouet exigió por primera vez a Martín Ríos con un remate de media distancia. Minutos después, el arquero cometió un blooper insólito (metió adentro de su propio arco un centro sencillo de Tello), aunque el asistente lo salvó (marcó que el balón había salido). Esa falta de desequilibrio en los metros finales, Villa Dálmine podía suplirla encontrando espacios en las transiciones ofensivas. Nouet estuvo muy cerca de quedar mano a mano en una contra (el pase de Germán Díaz le quedó corto). Y en otro ataque rápido, tras un recupero en mitad de cancha, Díaz habilitó la proyección de Tello y el centro bajo del "Pela" cruzó toda al área hasta el segundo palo, por donde apareció Nouet para sentenciar de zurda. Iban 38 minutos y el visitante sintió el golpe: a la acción siguiente, una media de vuelta de Franzoni casi se convierte en el segundo (Ríos se arrojó bien contra su derecha, pero el balón se le escurrió). La respuesta del Tricolor fue tibia y por la vía aérea, aprovechando los centímetros de Mateo Acosta, quien ganó dos veces en el corazón del área: en la primera contuvo Bilbao sin mayores problemas y en la segunda, la pelota salió ancho, junto al palo izquierdo del arquero. Incluso, antes del cierre de la primera etapa, un gran desborde de Nouet derivó en pase atrás a Franzoni, quien remató de zurda al primer palo, exigiendo a Ríos a una firme respuesta para evitar el segundo. La situación cambió en el segundo tiempo: Brown salió con mayor decisión y aprovechó que el elenco de nuestra ciudad retrocedió para defenderse. Y principalmente con envíos aéreos, empezó a presionar contra el arco de Bilbao (a los 3 minutos, un cabezazo de Acosta se fue muy cerca en una acción de pelota parada). Fueron 10 minutos favorables al visitante. Y cuando parecía que los dirigidos por Franchini lograban salir (ensayando incluso un par de ataques rápidos), una contra derivó en el penal que Romero le cometió a Martínez (el zaguero marcó mal y terminó tomando de atrás al delantero) y en la segunda amarilla que le mostró el árbitro (poco antes le había enseñado la primera). Bilbao fue el salvador, conteniendo la ejecución de Sproat, y el local se rearmó con el ingreso de Stancato por Nouet para completar la zaga central. Minutos después ingresaría Olguin para acompañar a Agüero en la lucha en el mediocampo. Y así, el Violeta se predispuso para media hora en la que debía defenderse con acierto y tratar de explotar alguna contra. Y lo hizo con solvencia, más allá de algunos sofocones que se dieron dentro de su área en jugadas con varios rebotes. Como esa que a los 45, terminó con Bruera cabeceando solo desde el borde del área chica y con Bilbao (cuya figura fue creciendo también en el espacio aéreo) arrojándose contra su palo izquierdo para atenazar el balón y ahogar el grito visitante. En la otra área pudo haberlo liquidado también: un remate de Lautaro Díaz salió desviado; una definición de Franzoni dio en el palo; y en la última acción del juego, sobre los 52 minutos, Ríos manoteó al córner el remate de Costantino en una contra muy favorable (el debutante Vega llegaba solo por el medio). Afortunadamente, no se lamentó ninguna de esas oportunidades no aprovechadas gracias a que las pocas ideas de Brown no pudieron con la solvencia de Bilbao y la resistencia defensiva de un equipo que también encontró respiros en el talento de D´Angelo, los arranques de Lautaro Díaz y el despliegue de Tello. Así, Villa Dálmine se quedó con tres puntos que confirman su levantada en esta segunda rueda. Ahora, el próximo domingo tendrá otro duro desafío cuando visite a San Martín de San Juan. El objetivo será seguir sumando. Pero con el envión que ha tomado, por qué no ilusionarse también con la primera victoria del campeonato fuera de Campana.

PANCHO NOUET YA SENTENCIÓ A RÍOS Y EMPIEZA A CELEBRAR SU PRIMER GOL CON LA CAMISETA VIOLETA. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DALMINE (1): Emanuel Bilbao; Laureano Tello, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero, Fernando Bersano; Emiliano Agüero; Lautaro Díaz, Germán Díaz, Ezequiel D´Angelo, Francisco Nouet; y Juan Cruz Franzoni. DT: Marcelo Franchini. SUPLENTES: Lucas Bruera, Agustín Stancato, Facundo Rizzi, Gino Olguin, Valentín Albano, Franco Costantino, Lucas Cajes, Gastón Martiré y Alexis Vega. BROWN (0): Martín Ríos; Ariel Kippes, Nicolás Arrechea, Enzo Ortíz, Matías Noble; Matías Sproat, Pablo Cortizo, Nicolás Sánchez, Jacobo Mansilla; Joel Martínez y Mateo Acosta. DT: Pablo Vico. SUPLENTES: Mauro Ruggiero, Alejandro Gómez, Agustín Vallejos, Julián Giménez, Franco Benítez, Matías Sánchez, Agustín Graneros, Leonardo Acosta y Facundo Bruera. GOL: PT 38m Francisco Nouet (VD). CAMBIOS: ST 15m Stancato x Nouet (VD); 21m Benítez x Mansilla (B); 28m Bruera x Sproat (B), Rizzi x Bersano (VD) y Olguin x G. Díaz (VD); 37m Vega x Franzoni (VD), Costantino x D´Angelo (VD), Graneros x Noble (B) y L. Acosta x Martínez (B). AMONESTADOS: Ortiz, Arrechea y Cortizo (B). EXPULSADOS: ST 14m Zaid Romero (VD); 47m Mateo Acosta (B). INCIDENCIA: ST 15m Bilbao (VD) le atajó un penal a Sproat (B). CANCHA: Villa Dálmine (VD). ARBITRO: Sebastián Martínez

LAUREANO TELLO JUGÓ COMO LATERAL POR DERECHA Y TUVO UNA GRAN ACTUACIÓN, CON GRAN DESPLIEGUE HASTA EL FINAL. DEBUTÓ OTRO JUVENIL El mediocampista Gino Olguin hizo su debut en Primera en el duelo ante Brown de Adrogué: ingresó a los 28 minutos del segundo tiempo para reforzar el bloque defensivo del equipo. El pampeano, de 21 años, ha integrado los últimos planteles de Villa Dálmine, aunque su debut se fue posponiendo. Finalmente, después de haber superado una fractura en su mano derecha (la sufrió durante la primera rueda y requirió cirugía), el domingo tuvo su oportunidad y cumplió. De esta manera, en el actual campeonato ya debutaron cuatro valores de la cantera Violeta: Agustín Ayala, Lucas Cajes, Jeremías Kruger y, ahora, Gino Olguin. Además, Francisco Nouet (otro jugador surgido de inferiores) convirtió ante el Tricolor su primer tanto en la Primera del club. Otro jugador que debutó el domingo en Villa Dálmine fue el centrodelantero Alexis Vega (proveniente de la Reserva de Estudiantes), quien reemplazó a Franzoni en los minutos finales.

GINO OLGUIN SE DESEMPEÑA HABITUALMENTE COMO MEDIOCAMPISTA. SE APRIETA LA CIMA DE LA ZONA B Ayer, Güemes igualó con Instituto y, ahora, tiene apenas un punto de ventaja sobre Barracas Central. Ayer concluyó la 21ª fecha de la Primera Nacional. Y por la Zona B, el líder Güemes (SdE) igualó 1-1 con Instituto, por lo que ahora solo tiene un punto de ventaja sobre su escolta Barracas Central, que el domingo venció 1-0 a Almagro como visitante. En el duelo en Santiago del Estero, el campanense Joaquín Arzura tuvo sus primeros minutos como jugador de La Gloria. En la otra punta de la tabla, con su triunfo, Villa Dálmine evitó caer en la última posición, dado que también ganó Guillermo Brown (2-1 a San Telmo como visitante). Los demás resultados de la Zona B fueron: Deportivo Morón 2-0 Gimnasia (J), Defensores de Belgrano 2-0 Atlético de Rafaela (fue titular Federico Recalde), Santamarina 0-1 Independiente Rivadavia, All Boys 0-1 San Martín (SJ) y Ferro Carril Oeste 2-0 Tristán Suárez. En tanto, en la Zona A, Almirante Brown no afloja: venció 2-1 como local a Chacarita y extendió su ventaja sobre Tigre, que igualó 0-0 con Estudiantes en Río Cuarto. Los demás resultados de la fecha fueron: Deportivo Maipú 2-0 Agropecuario, Gimnasia (M) 2-0 Alvarado, Temperley 2-2 Quilmes, Belgrano 2-1 Mitre (SdE), Deportivo Riestra 1-0 Estudiantes (BA) y San Martín (T) 3-0 Atlanta (el campanense Matías Ballini fue titular en El Ciruja).