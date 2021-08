La propuesta impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio se llevará a cabo el 25 y 26 de septiembre. Los escritores interesados en participar podrán inscribirse hasta el 31 de agosto. A fin de fomentar la lectura y promover a los escritores locales, Campana tendrá su primera Feria del Libro que será organizada por la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio. Se desarrollará en dos jornadas, el 25 y 26 de septiembre, en las que habrá presentaciones de libros y talleres literarios donde el público, con entrada libre y gratuita, podrá interactuar y ser parte de cualquiera de los espacios destinados a la misma. "Fomentar la lectura en y desde nuestra Ciudad es acercar a los distintos colectivos a poder despertar el interés por el conocimiento, el arte, como también para crear mundos de ficción", afirmó la titular de la cartera a cargo de la actividad, Elisa Abella. Y sumó: "Creemos que la Feria del Libro tiene un poder de atracción para personas que a veces no son lectores como así generar un espacio para que los vecinos puedan conocer el gran talento de muchos escritores de la ciudad". Además, Elisa Abella enfatizó que "promover la lectura es introducir a los niños, adolescentes y adultos a una mayor familiaridad y naturalidad en el acercamiento a los textos escritos, algo que se vio opacado en los últimos tiempos por la tecnología". También anticipó que, como parte de la Feria del Libro se entregarán los premios de un concurso literario por categorías que será presentado con anterioridad a la realización del evento. Para finalizar un escritor de trayectoria nacional ofrecerá una masterclass presencial en el Teatro Pedro Barbero para los interesados en el arte literario. "Quien no lee, no sueña diferente. Y la Feria del Libro es, en sí misma, una especie de libro abierto", exclamó Elisa Abella al tiempo que aseguró: "Nos proponemos convocar a todos los autores, escribientes[u1] , escritores editados y a quienes deseen exponer sus trabajos en stands provistos por el Municipio, en el Edificio 6 de Julio de nuestra ciudad". CÓMO PARTICIPAR Todos los escritores que quieran participar en la primera Feria del Libro Campana, tienen tiempo hasta el 31 de agosto para inscribirse. Para anotarse tendrán que presentar una planilla de inscripción que se retira en el Edificio 6 de Julio. En la misma, deberán completar los campos con datos personales y un breve curriculum para su registro. Esto incluye si tiene o no libros o trabajos editados; la cantidad de ejemplares disponibles para exhibir; si pertenece a alguna agrupación literaria, si desea participar de talleres y concursos, entre otros.

Campana tendrá su primera Feria del Libro que será organizada por la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio.