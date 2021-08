Sr. Director: Agradecería la publicación de la siguiente carta de lectores. Circulando por la avenida Irigoyen me impactó la manera despiadada en que fueron tronchadas decenas de árboles, una fila de casuarianas y otros de otras especies. Recientemente consulté a personas que estaban podando grandes ramas de los palos borrachos de la avenida Ameghino, y me dijeron que el motivo era "por los cables eléctricos". Toda la vida la iluminación, (o el paso de los cables) convivió con la existencia de árboles, los cuales embellecen y oxigenan nuestra ciudad. Por otra parte, ellos forman parte del patrimonio de todos los campanenses. La tala que se evidencia en Irigoyen (porque no puede denominarse poda) demuestra un desprecio por esos recursos comunitarios, que además es absolutamente irreparable. No son los únicos afectados; en muchas calles se están tronchando ramas principales de numerosísimos árboles. Ruego a quienes estén a cargo de esta tarea que cesen la misma, que se interponga un amparo a favor de nuestros árboles, y que intervenga algún especialista que asegure la preservación de los mismos, y supervise el corte de cada rama. Considero que la única argumentación para este modo de acción es un tema de "economía": cortemos por demás así las ramas no molestan. Les sugiero a todos que observen los árboles de la ciudad y sus dramáticos cambios. A veces estamos tan apurados y preocupados que no les prestamos atención. Nuestros árboles no tienen ni voz, ni voto, están indefensos.



Alejandra Pavese DNI 14850428