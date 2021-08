La Agrupación Jorge Rubén Varela festejó el Día de la Niñez en San Cayetano y Las Praderas

Junto a su referente María Eugenia Giroldi, integrantes de la juventud entregaron más de 500 sorpresas con golosinas. "Sin los vecinos de ambos barrios que se sumaron a la organización de los eventos, no habrían sido posible", destacó Giroldi. Con motivo del Día de la Niñez, este fin de semana la agrupación política Jorge Rubén Varela organizó dos eventos en San Cayetano y Las Praderas en los cuales se repartieron más de 500 sorpresas con golosinas entre los niños y niñas de ambos barrios. Acompañada por Guido García y Franco Cardozo, integrantes del "Equipo Joven" de la agrupación, María Eugenia Giroldi señaló: "Por suerte el clima acompañó y todo salió bárbaro, todos estaban contentos y nosotros también. Sin los vecinos de ambos barrios que se sumaron a la organización de los eventos, no habrían sido posible. Muy especialmente agradecemos a Elba, vecina de Las Praderas donde nuestra agrupación asiste a un merendero todos los días sábados". Giroldi agregó que también colaboraron con la entrega de material deportivo a clubes de barrio con los que mantienen "un vínculo de trabajo en torno al deporte como sinónimo de contención e integración. Como es de público conocimiento, todos los años nuestra agrupación se hace presente en diversos barrios para realizar junto a los más pequeños y pequeñas una jornada de diversión; el pasado año entregamos más de 800 libros de lectura; este año sorpresas y golosinas. El trabajo social forma parte del compromiso asumido desde el espacio, el cual no se detiene y redobla año tras año".

Más de 500 niños recibieron su sorpresa del Día de la Niñez.