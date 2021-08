Asi lo aseguraron Octavio Chiche Lagar y Noemi Katty Altimari, precandidatos a concejales del Espacio. "Los que producen y los que quieren producir, los que trabajan y los que quieren trabajar tenemos que ponernos de acuerdo en estas reglas básicas. No será fácil, pero la grieta ya ha demostrado no tener una respuesta a nuestros problemas, es imprescindible recuperar el diálogo, el Concejo Deliberante no puede quedar a merced de mayorías caprichosas, es importante introducir nuevas voces, y canalizar las fuerzas de una forma distinta. Por eso le estamos pidiendo a los vecinos que le den la oportunidad a los que estamos en una nueva alternativa y con su voto darnos la capacidad y fuerza de crear un modelo que no se estrelle cada 10 años, donde en cada episodio de inestabilidad perdamos más y durante los periodos de estabilidad recuperemos muy poco" decían. Nuestro objetivo es que las medidas que se promuevan tengan una distribución equitativa de los costos y una distribución de los beneficios eficiente y transparente. Las cosas no marchan bien cuando solo a uno las cosas le marchan estupendamente, pero al resto le cuesta sangre, sudor y lágrimas llegar a fin de mes con la persiana alta. Cuando eso sucede, algo se está haciendo mal. La economía está viva cuando es algo que hacemos entre todos y la pandemia ha demostrado que mientras algunos se recuperaron muy rápido, otros quedaron muy atrás. Los problemas de cada uno de los sectores de la economía no se pueden abordar con la misma lógica, por lo tanto, es necesario tomar decisiones pensando en la situación de cada sector. Este es, principalmente, el más grande de los errores y por eso insistiremos en que la política fiscal municipal necesita de cambios profundos. Tanto en términos de distribución de la carga, como en la repartición de los beneficios, siempre con transparencia y de cara al vecino. Por lo tanto, cualquier modelo que se intente llevar a cabo en la ciudad tiene que necesariamente congeniar todas las partes. Tiene que ser multifactorial, debe alinearse con políticas más grandes, nacionales, provinciales y regionales. La situación actual exige una estrategia que revincule a las pymes con las grandes empresas, que aproveche todas las capacidades que tenemos a mano, la capacidad de desarrollo tecnológico de la UTN por ejemplo con la producción local de las pymes. En otro aspecto de nuestra propuesta, creemos que es necesario generar espacios públicos que los jóvenes y adultos mayores puedan aprovechar para esparcimiento y, al mismo tiempo, los vincule con otros vecinos. Campana quedó rezagado frente al éxito que han tenido otros municipios respecto al diseño urbano, y eso no es un tema menor. Las quejas recurrentes de los vecinos es que a veces se invierte, se corta el listón, pero después queda en la nada porque no se quiere asumir el gasto en mantenimiento. Cuando decimos que esto es relevante, es porque sabemos que el espacio público puede servir a unir comunidades, compartir y esparcirse, pero también hace a la salubridad y la seguridad del entorno. "Los vecinos son inteligentes y están informados, esta Campaña tiene que tener propuestas concretas y viables y nuestro espacio las tiene y el trabajo que llevaremos adelante será continuo y constante. Esa es la esencia del espacio Vamos con Vos", concluyeron.

Octavio Chiche Lagar y Noemi Katty Altimari dialogando con vecinas sobre la propuesta de su espacio.