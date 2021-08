Con Valdivia a la cabeza, el Frente Unión por el Futuro presentó su lista a nivel local

Es encabezada a nivel nacional por Juan José Gómez Centurión como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Con Jorge Aníbal Valdivia a la cabeza en el ámbito local, el Frente Unión por el Futuro presentó su lista para las PASO 2021. La lista se completa en los primeros cuatro puestos por los precandidatos a concejales Teresa Zalazar, Jorge Luis Bezzoni, ambos pastores evangélicos, y Marisa Pérez, mientras que a consejeros escolares aspiran Mauro Villafañe, Sandra Artellano y Federico Marabotti. La opción se referencia a nivel nacional con Juan José Gómez Centurión, veterano y héroe de la guerra de Malvinas, que va como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La lista local contará también con la presencia de la Dra. María Eugenia Ibáñez Aldecoa y del Ingeniero Javier Raffo. Jorge Valdivia, vecino de nuestra ciudad, es retirado de Prefectura Naval Argentina, después de casi 40 años de servicios. Además es veterano de guerra del Canal de Beagle, siendo integrante de la "Agrupación Albatros" y habiendo actuado en el Teatro Operaciones Atlántico Sur. En 2019 hizo buena elección cuando se presentó como candidato a intendente, y en esta oportunidad será quien encabezará la lista con base "en los valores y la familia". NOS, junto a Valores Para Mi País y Unión por Todos, integra el Frente Unión Por el Futuro. Entre las propuestas que el partido tiene en su plataforma electoral, aparecen iniciativas principalmente ligadas al ámbito de la salud, con la implementación de acciones que den soporte a la mujer durante y luego del embarazo. En el plano económico, el Frente pretende congelar los impuestos para luego reducirlos con el objetivo de reactivar la rueda financiera local y salir al rescate de las PyMes y Comercios. Por otro lado, en el ámbito educativo, el espacio de Valdivia pone énfasis en asegurar la calidad de contenidos en todos los niveles de enseñanza, con presencialidad en los Establecimientos Educativos. Además promete abordar con mucha responsabilidad la Seguridad en todo el Distrito. "Proponemos la Municipalización del Servicio de Sepelio y el Agua Corriente, impulsar la Construcción de un nuevo Hospital y un Cuartel de Bomberos. Vemos a diario las cuantiosas pérdidas materiales en los distintos barrios periféricos debido a la demora de los servidores públicos por la distancia. También pensando en los vecinos en tema de recreación queremos la construcción de un Polideportivo Municipal y terminar con las Obras Públicas en Barrios donde falta el Gas , agua y asfaltos", manifestó Valdivia. "Desde NOS, consideramos que la renovación de la política en Argentina debe venir de partidos y gente nueva e idónea. Es imposible cambiar a los partidos mayoritarios que tienen a la ciudadanía entrampada en una grieta, en la que ya no se eligen programas de gobierno, sino que se vota en contra de uno u otro partido, sin mostrar resultados distintos en sus gestiones, ni en las conductas de sus candidatos", sostuvo. Y añadió: "NOS es una respuesta actual al contexto de hoy, que recoge los anhelos de nuestros predecesores. Somos argentinos que creemos que lo tenemos todo para asegurar un futuro brillante para nuestros hijos, pero que necesitamos programas serios de gobierno, que promuevan el trabajo, la familia y la institucionalidad para vivir en libertad y armonía. El único lenguaje que entiende la dirigencia es el de las urnas y el voto es el único instrumento para expresar la voluntad de elección de cada ciudadano. Con NOS queremos que los argentinos podamos votar a favor de algo y no en contra de otro". "NOS surge en 2018 como una alternativa nueva, que busca renovar la política nacional que hoy corre por dos grandes avenidas, los dos frentes políticos mayoritarios, que tienen agendas totalmente ajenas a los deseos e intereses de los argentinos. Estos grandes partidos hablan de la agenda global 2030, pero no paran de aumentar los impuestos y el nivel de endeudamiento, sin ningún tipo de freno al gasto público. Ambos se alternan en un sistema de administración pública sin planificación alguna, basado en la recaudación salvaje y la emisión monetaria, multiplicando planes que desincentivan el trabajo y todo tipo de emprendimientos. Despilfarrando recursos en programas que atacan la familia y el rol de los padres en la educación de sus hijos, promoviendo la ideología de género desde la infancia, en la escuela inicial, primaria, secundaria y terciaria. Buscando confundir a la ciudadanía e imponiendo por ley conceptos absurdos como la autopercepción del sexo (llamado género), el lenguaje inclusivo, o reemplazando el rol de la madre, por el de seres gestantes. No sólo hemos perdido el rumbo y el sentido común, sino que, con total mala intención, la clase política pretende cambiar los conceptos más palpables, como la identidad sexual, y degradar las instituciones más importantes: la familia y la escuela", explicó Valdivia. "NOS es la primera palabra del preámbulo de la constitución y refiere a ´NOS (nosotros), los representantes del pueblo de la Nación Argentina´. El Preámbulo resume en pocas líneas el acuerdo fundamental sobre el que se apoya la democracia en Argentina, nuestra Constitución, y que explícitamente invoca la protección de Dios, fuente de toda razón y Justicia", añadió. Para el precandidato "la ley de aborto, los programas de ideología de género, las retenciones a las exportaciones de todo tipo y el sistema impositivo perverso son una muestra de los atropellos al espíritu de la Constitución y al federalismo". "Es imposible construir una Argentina sólida y con presencia en el mundo, dando la espalda al desarrollo de todos los sectores y regiones del país, a la identidad nacional y a su Constitución, que ha sido federal, plural y con una visión trascendente, desde su conformación en 1853 y en su reforma en 1994", concluyó Valdivia.