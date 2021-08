P U B L I C





DE "MORONDANGA" La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó duramente contra el gobierno de Mauricio Macri y afirmó que en los cuatro años de esa gestión hubo una "república de morondanga", al tiempo que se refirió al festejo en la Quinta de Olivos y dijo que "las equivocaciones" de los gobiernos populares "se magnifican para irritar" a la sociedad. "Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la acción de la justicia. Todos pusimos la cara y el cuerpo. ¿Qué república era esa? República de morondanga, eso era", resaltó la vicepresidenta al participar de un acto junto al presidente Alberto Fernández. Durante una actividad en el partido bonaerense de Avellaneda, Cristina Kirchner precisó: "Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la acción de la justicia. Todos pusimos la cara y el cuerpo. ¿Qué república era esa? República de morondanga, eso era".



A DISPOSICIÓN La primera dama, Fabiola Yañez, y otros asistentes a su fiesta de cumpleaños número 39, el 14 de julio de 2020 en la Quinta Presidencial de Olivos, se puso a disposición de la Justicia mediante un escrito presentado en Comodoro Py en el que designó como abogados defensores a Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo. El presidente, Alberto Fernández, aún no se presentó en el expediente pero podría hacerlo en los próximos días, aunque no está claro aún si será representado por algún defensor particular o será abogado en causa propia. Además de Yañez, otros asistentes a la celebración también serán representados por los mismos abogados: Sofía Pacchi, Emanuel López, Stefanía Domínguez, Fernando Consagra, Santiago Basavilbaso, Rocío Fernández Peruilh y Florencia Fernández Peruilh. PRESENCIALIDAD El Gobierno estableció el regreso al trabajo presencial de los trabajadores públicos que hayan recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y también de aquellos que tengan decidido no inmunizarse. A través de la Resolución 91/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial, la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Gabriela Castellani, precisó que "serán convocables al retorno a la actividad laboral presencial los trabajadores que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación". Cada área de Recursos Humanos "deberá solicitar a los convocados el Certificado de Vacunación, al cual podrán acceder desde la aplicación Mi Argentina". Sin embargo, "aquellos que hayan optado por no inocularse, deberán actuar de buena fe, dirigiéndose al Departamento de Sanidad (o su equivalente en cada organismo), a fin de obtener información sobre la vacuna en cuestión". GENERACIÓN EMPOBRECIDA La crisis que afronta la Argentina golpea fuerte a los sectores más desprotegidos y con menores recursos, y también afecta a quienes integran la "Generación Z", jóvenes de entre 18 y 23 años, ya que el 96% percibe salarios inferiores a los $ 50.000, según un sondeo privado. El relevamiento asegura que los integrantes de este grupo etario tienen un bajo nivel de endeudamiento y siguen eligiendo a las entidades financieras tradicionales como medio para tomar financiamiento. Apenas el 4% de ese sector social tiene ingresos que superan los $50.000, de acuerdo con un análisis realizado por Equifax, compañía global de Big Data & Analytics. Otro indicador que refleja el estado financiero y económico de los "centennials" es el nivel de endeudamiento tomado. Este sector social tiene deudas promedio por $53.000 mensual, y quienes están endeudados tienen ingresos por $44.000 mensual promedio, siendo una de las generaciones que muestra menor porcentaje de deuda en cuanto a sus ingresos.