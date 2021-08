Talibanes: "Las mujeres seguirán ejerciendo sus derechos aunque en el marco de la ley islámica"

En su primera conferencia de prensa desde que retomaron el control de Afganistán aseguraron además que habrá "una amnistía" para todos los ciudadanos que en los últimos 20 años colaboraron con los ejércitos de ocupación extranjeros. Moderados y conciliadores, aunque firmes en su defensa de la ley islámica. Así se mostraron representantes del Talibán en su primera rueda de prensa desde que el grupo se hizo con el control total de Afganistán el domingo. Los principales mensajes enviados a la comunidad internacional pasaron por el deseo de mantener relaciones pacíficas con otros países y el respeto a los derechos de las mujeres, aunque siempre "en el marco de la ley islámica". "No queremos que nadie se vaya del país", dijo el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid. "Tampoco queremos que los jóvenes abandonen Afganistán. Estos son nuestros activos". "Va a haber una amnistía. No habrá ninguna venganza", señaló Mujahid al tiempo que extendía este perdón a todos los afganos que trabajaron con las fuerzas estadounidenses y sus aliados en el país. "Nadie llamará a tu puerta", añadió tratando de calmar los miedos de la población que, desde la entrada de los talibanes en Kabul, la capital de Afganistán, está aterrada y acudió en masa al aeropuerto tratando de escapar del país. La ofensiva del Talibán se produjo en medio de la retirada de las tropas estadounidenses y extranjeras después de 20 años de operaciones militares que no evitaron el rápido colapso de las fuerzas gubernamentales. "Después de 20 años de lucha hemos liberado [el país] y expulsado a los extranjeros. Este es un momento de orgullo para toda la nación", dijo Mujahid flanqueado por otros dos miembros de la organización. "Hemos perdonado a todos los que han luchado contra nosotros en aras de la estabilidad y la paz en Afganistán. Han terminado las animosidades. No queremos enemigos externos o internos", añadió el portavoz. Desde su entrada en Kabul este fin de semana y con la salida del presidente Ashraf Ghani hacia el exilio, los talibanes han permanecido al margen de los esfuerzos de evacuación de Estados Unidos y otros países. La llegada del Talibán a Kabul despertó el miedo principalmente en las mujeres, que anticipan un retroceso en sus derechos sociales y económicos ganados en las dos últimas décadas. Mujahid aseguró que las mujeres podrán continuar yendo al colegio y al trabajo. "Vamos a permitir que las mujeres trabajen y estudien dentro de nuestro marco", dijo en referencia a la sharía, la ley islámica que el Talibán interpreta de forma radical y limita los derechos de las mujeres. El portavoz no ofreció más detalles de lo que significa, en la práctica, esta afirmación. "Las mujeres van a ser muy activas dentro de nuestra sociedad", añadió.