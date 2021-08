Efemérides del día de la fecha, 18 de Agosto

VÉLEZ SARSFIELD SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA 1996 Hace 25 años Vélez Sarsfield empataba 0 a 0 ante Independiente y se consagraba bicampeón del fútbol argentino. Después de conquistar el Torneo Apertura 1995, el equipo dirigido por Carlos Bianchi e integrado por destacados jugadores como José Luis Chilavert, José Oscar Flores, Roberto Trotta, Marcelo Herrera, Christian Bassedas y Patricio Camps, debutó ganándole 3 a 2 a Banfield con goles de Flores, Herrera y Trotta. En el siguiente partido empató frente a Rosario Central y luego venció por el mismo resultado que a "El Taladro" a River con tantos de Pandolfi, Chilavert y Herrera. Después de empatar contra Racing, en la Fecha 5, cayó frente a Estudiantes de La Plata, en lo que fue su única derrota en el torneo. A cuatro fechas de finalizar el campeonato, Carlos Bianchi partió a Italia a dirigir a la Roma dejando a Osvaldo Piazza al mando de "El Fortín", equipo que en esos últimos partidos empató contra Argentinos Juniors e Independiente y venció a San Lorenzo y Belgrano de Córdoba. En la última fecha, se enfrentaron contra el "Rojo" en el Estadio José Amalfitani, donde "Chila" se convirtió en la figura del partido al atajarle un penal a Jorge Burruchaga, y con el marcador inmóvil en el 0-0, Vélez gritó campeón.



"LOS LEONES" SE CONSAGRAN CAMPEONES OLÍMPICOS Sucedió en los Juegos Olímpicos Río 2016, tras vencer 4 a 2 a Bélgica, "Los Leones" se consagraron campeones olímpicos por primera vez en la historia. El equipo dirigido por Carlos "Chapa" Retegui e integrado por Juan Manuel Vivaldi, Pedro Ibarra, Gonzalo Peillat, Facundo Callioni, Lucas Vila y Agustín Mazzilli, debutó empatando 3 a 3 frente a Holanda, con goles de Vila (2) y Paredes, en un partido complicado que parecía terminar con la victoria de los europeos. En el siguiente partido le ganaron 3 a 1 a Canadá, con tantos de Paredes y Peillat, no obstante, cayeron 2 a 1 ante India. A pesar de ello, los dirigidos por el "Chapa" Retegui lograron un valioso empate frente a Alemania (vigente bicampeón olímpico): "Creo que en todas las estadísticas estuvimos arriba, pero ellos son tremendos" manifestó el entrenador. Después de ganarle a Irlanda, "Los Leones" avanzaron a Cuartos de Final y se enfrentaron a España, que perdió 2 a 1 por obra de Peillat y Gilardi. En Semifinales, volvieron a jugar contra Alemania solo que esta vez lograron una contundente victoria 5 a 2 en la que Peillat (3), Menini y Vila fueron los protagonistas del partido. La final se disputó ante Bélgica y terminó con la victoria argentina 4 a 2 con goles de Ibarra, Ortíz, Peillat y Mazzilli. Al respecto, Retegui expresó: "Esto es un premio para todo el deporte argentino. Hoy representamos a más de 44 millones de argentinos que estuvieron alentando para que esto terminara de esta manera, y es un orgullo que los chicos hayan luchado por sus convicciones: la solidaridad, la unión del grupo, la armonía, la generosidad. Siempre fueron por más".



"FALLIN´" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2001, el sencillo "Fallin´" de Alicia Keys destronaba a "Bootylicious" de "Destiny´s Child" del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Songs in A Minor" (2001) y compuesto por la cantante estadounidense, la canción es acerca de las idas y vueltas de una relación: "A veces, estás completamente enamorado de alguien y a veces no puedes soportar a esa persona".