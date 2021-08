P U B L I C









Julio N. Carreras

El ejercicio del poder y los gobiernos autoritarios. Uso y abuso dentro y fuera del gobierno. Estamos en un momento crucial de la república, donde se debe conocer y valorar todo lo que significa no solo las Pasos, que es uno de los momentos de la elección de "medio tiempo", sino también el avance por el camino correcto, o no, de las autoridades del gobierno Ejecutivo Nacional, considerémoslo unipersonal y los poderes colegiados que tendrán una renovación, Diputados y Senadores, y el Poder Judicial, que aunque no es electivo, forma parte de lo que el pueblo soberano evalúa, para ver su actuación y que se considere que estamos en un sistema republicano, y finalmente federal, por la estructura política de su territorio. Dentro del ámbito del Derecho Político y Constitucional, en los últimos tiempos, la Constitución, que es uno de los pilares en que se sustenta un sistema de gobierno democrático, o no, en el transcurso de los años es a su vez uno de los más debatidos. Ustedes se preguntarán porqué dije, "o no", después de democrático, es debido a que la gran mayoría de los países, aunque no todos, tienen una Constitución con distintos contenidos, donde adoptan una forma de gobierno, según su realidad. Las diferencias que existen en las estructuras y sistemas políticos adoptados, por ejemplo por Cuba o Corea del Norte, los cuales son Estados, afirman guiarse por un régimen político socialista, y poseen sus respectivas Constituciones, al igual que los Estados Unidos de América, el que tiene un sistema político y forma de gobierno que es distinto al de los países citados anteriormente. En Latinoamérica durante los gobiernos militares dictatoriales cada Estado tenía y tienen su organización, producto de un golpe de Estado, se cambiaba la Constitución con el fin de tratar de dar legitimidad al gobierno de facto. Algunos autores, como el caso de Sartori sostienen que, según la tradición y doctrina constitucional clásica, una constitución sólo es válida si rige dentro de un Estado Democrático de Derecho, bajo los valores fundamentales de la "libertad y dignidad", siendo su función esencial proteger y garantizar dichos valores limitando los abusos excesivos que puedan cometer quienes detentan circunstancialmente el poder público dentro de un Estado. Hay quienes sostienen que no es concebible un Estado sin Constitución. ¿Cuál es el fin del poder político? ¿Será simplemente el someter el hombre por el hombre?, (sean éstos gobernantes o gobernados, dominante o dominados, etc.). Debe considerarse el poder político un elemento esencial del Estado, el cual fue creado por el hombre para su propio bienestar. Para Aristóteles habían tres formas típicas de poder: el poder del padre sobre los hijos, del amo sobre los esclavos y del gobernante sobre los gobernados, siendo este último el poder político. También identificaba, "para bien de quién" se ejercía el Poder. De ahí surge que el poder político, "era el único que beneficiaba a ambas partes", lo que definió como "bien común". Esto último sería para Bobbio, las definiciones dadas por Aristóteles para distinguir "entre un buen Gobierno y un mal Gobierno". "El buen gobierno es el que se preocupa del bien común; el malo se inclina al bien propio, se vale del poder para satisfacer intereses personales". Muchas cosas se olvidan de decirnos cuando vamos a emitir un voto. Solo debemos recordar que estamos hipotecando nuestro futuro y el de nuestros hijos cuando lo hacemos. La responsabilidad del presente es solo nuestra.-