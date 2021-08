Qué es la colombofobia, el trastorno que sufre el actor Diego Topa

P U B L I C





Para sorpresa de sus miles de seguidores, Diego Topa reveló en el programa de Mirtha Legrand que sufre un extraño trastorno llamado colombofobia. El mismo se trata de una fobia específica y que resulta complejo sobrellevar dado que puede afectar la vida diaria de una persona. El popular animador infantil abrió su corazón durante el programa conducido por Juana Viale y confesó que sufre un trastorno desde que es muy pequeño. Al respecto, reveló que padece colombofobia, es decir una "fobia a todas las aves: gallinas, palomas". Si bien él no tenía miedo a dichos animales, un episodio vivido en un zoológico lo llevó a padece el extraño trastorno. Si bien su hija Mitai ama a los pájaros y suele correrlos, a él lo atemorizan. De hecho, Diego Topa remarcó que al ver un ave "no responde mi cuerpo. De verdad, le tengo mucho miedo", expresó. El nombre de la fobia es colombofobia y consiste en un trastorno de la ansiedad que está centrada en el miedo a las aves, en particular a las palomas. Por tal motivo, resulta complejo para quiénes viven en grandes ciudades. El 90% de las fobias de este tipo tienen su inicio en la infancia, más precisamente antes de los 12 años. Al respecto, el propio Diego Topa recordó que en su caso, la colombofobia inició a partir de una mala experiencia en un zoológico. Siendo muy pequeño "estaba con la bolsita de las galletitas, que eran para mí y no para una avestruz. Pero me corrió y me las sacó". "Vos no sabés lo que es que te corra una avestruz. Fue muy feo, de verdad es muy fuerte", expresó Diego. Como consecuencia del trastorno, quiénes lo padecen pueden experimentar distintos síntomas de la ansiedad, tal y como el miedo a perder el control, enloquecer o incluso morir. Por tal motivo, su tratamiento debe ser psicológico y por medio de la terapia lograr mantener el control frente al problema.