Breves: Deportivas

ASUMIÓ BATTAGLIA Ayer, Sebastián Battaglia fue presentado como nuevo entrenador de Boca Juniors, luego de la salida de Miguel Ángel Russo por malos resultados (el Xeneize perdió el domingo 1-0 con Estudiantes y quedó antepenúltimo en el Campeonato 2021 de la LPF con apenas cuatro empates en seis fechas). En principio, el exDT de la Reserva quedará al frente de plantel profesional hasta diciembre.



RENUNCIÓ RONDINA Luego de la derrota de Arsenal ante Platense del último domingo, el entrenador Sergio Rondina presentó su renuncia como DT del conjunto de Sarandí. El reemplazante del "Huevo" (que suena en Sarmiento de Junín) será Israel Damonte. Los del Viaducto suman 5 puntos y solo tiene por debajo a Boca, Vélez y Rosario Central en la tabla del Campeonato 2021. RIVER, OBLIGADO Esta noche, desde las 21.30 horas, River Plate enfrenta como visitante a Atlético Mineiro en el partido revancha de la serie de Cuartos de Final de Copa Libertadores. El Millonario se presentará en Belo Horizonte obligado a ganar para revertir la derrota 1-0 sufrida como local. Anoche, Palmeiras goleó 3-0 a San Pablo y se convirtió en el primer semifinalista. CENTRAL, ELIMINADO Rosario Central dio pelea en Brasil, pero en tiempo de descuento terminó quedándose con una derrota 1-0 como visitante frente a Bragantino. De esta manera, el conjunto Canalla quedó eliminado de la Copa Sudamericana, dado que en la ida, como local, había caído 4-3. COPA ARGENTINA Hoy quedará conformada la tercera llave de Cuartos de Final de Copa Argentina: desde las 18.00 horas se medirán Gimnasia de La Plata y Argentinos Juniors para definir el próximo rival de San Telmo. Los dos cruces ya confirmados son Boca Juniors vs Patronato y Talleres vs Temperley. PRIMERA C Ayer se disputaron ocho de los nueve encuentros de la 5ª fecha del Torneo Clausura: el líder Ituzaingo (11 puntos) igualó 1-1 como visitante con Victoriano Arenas, situación que no pudo aprovechar Lamadrid (9), que empató 1-1 con Dock Sud (7), campeón del Apertura. El que sí pudo descontar fue Laferrere (9), que venció 2-1 como visitante a Real Pilar. PRIMERA A FEMENINA La primera fecha del Torneo Clausura se completó en la Zona A con las victorias de San Lorenzo (goleó 8-2 a El Porvenir) y Boca Juniors (3-1 a Defensores de Belgrano). En tanto, en la Zona B ganaron Huracán (3-0 a Rosario Central), River Plate (2-0 a Excursionistas), Platense (3-1 a Estudiantes LP) e Independiente (5-0 a Comunicaciones). PELLA Y EL PEQUE En el inicio del Masters 1000 de Cincinnati, Guido Pella reapareció en el circuito profesional con un gran triunfo: superó 6-3 y 6-3 al belga David Goffin. Su próximo rival será el italiano Fabio Fognini. Por su parte, Diego Schwartzman debutó con una trabajada victoria sobre el británico Daniel Evans, al que venció por 6-2, 4-6 y 6-3. El próximo compromiso del Peque será ante el estadounidense Francis Tiafoe. En cambio, Federico Delbonis no pudo con el ascendente italiano Jannik Sinner, quien lo derrotó por 6-2 y 7-5.