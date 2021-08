Después de pasar a préstamo a Flandria, el sampedrino regresó a Villa Dálmine para ser titular y el domingo convirtió su primer gol en la Primera Violeta. "Siempre pensaba en volver y tener una oportunidad como ésta", comentó. La necesidad de Villa Dálmine de incorporar variantes para la segunda rueda le abrió una puerta enorme a Francisco Nouet, quien estaba transitando su segundo préstamo en Flandria y se transformó en una opción para Marcelo Franchini. Y el entrenador no solo dio el visto bueno para su regreso, sino que inmediatamente le dio a "Pancho" la titularidad en la formación que diagramó para la segunda rueda. "Siempre que me iba a préstamo pensaba en volver y en tener una oportunidad como ésta para poder demostrar lo que puedo darle al equipo. Y conseguir ahora con un gol es la mejor manera de coronarla", contó el sampedrino, quien debutó en la Primera Violeta el 2 de febrero de 2018 frente a Instituto en Córdoba. Meses antes le había convertido cinco goles a Almagro en un partido de Cuarta División que lo catapultó al plantel que por entonces conducía Felipe De la Riva. Sin embargo, no tuvo grandes oportunidades, incluso a pesar de ser el goleador de la Reserva. Ahora, con 23 años y un par de temporadas de acción con Flandria en la Primera B Metropolitana (donde compartió plantel con su hermano Matías, partícipe del ascenso la Nacional B en 2014), "Pancho" regresó decidido a hacer valer esta oportunidad. Y está cumpliendo: siempre ha sido una alternativa para atacar por izquierda y el último domingo marcó su primer gol en la Primera del equipo de nuestra ciudad. "Fue una jugada que mayormente hacemos para que el lateral se proyecte. Y el Pela (Laureano Tello) metió un centro que pasó toda el área y me llegó al segundo palo para empujarla", explicó Nouet sobre la conquista que valió tres puntos y que le permitió al Violeta seguir estirando su buen arranque de segunda rueda. "Nos propusimos sumar desde que empezamos esta etapa y por ahora lo venimos sosteniendo. Ahora no debemos seguir trabajando para no perder esta buen racha", señaló en diálogo con FM Radio City. En cuanto al partido frente a Brown (A), Francisco analizó: "Con nuestras armas, fuimos superiores en el primer tiempo. Generamos bastante y creo que podríamos haber generado más todavía. Después, en el segundo tiempo, el penal y la expulsión nos llevaron a aguantar y por suerte lo pudimos hacer y quedarnos con los tres puntos".



EL FESTEJO DE PANCHO NOUET TRAS CONVERTIR FRENTE A BROWN. Se aprieta la cima de la Zona B Ayer, Güemes igualó con Instituto y, ahora, tiene apenas un punto de ventaja sobre Barracas Central. Ayer concluyó la 21ª fecha de la Primera Nacional. Y por la Zona B, el líder Güemes (SdE) igualó 1-1 con Instituto, por lo que ahora solo tiene un punto de ventaja sobre su escolta Barracas Central, que el domingo venció 1-0 a Almagro como visitante. En el duelo en Santiago del Estero, el campanense Joaquín Arzura tuvo sus primeros minutos como jugador de La Gloria. En la otra punta de la tabla, con su triunfo, Villa Dálmine evitó caer en la última posición, dado que también ganó Guillermo Brown (2-1 a San Telmo como visitante). Los demás resultados de la Zona B fueron: Deportivo Morón 2-0 Gimnasia (J), Defensores de Belgrano 2-0 Atlético de Rafaela (fue titular Federico Recalde), Santamarina 0-1 Independiente Rivadavia, All Boys 0-1 San Martín (SJ) y Ferro Carril Oeste 2-0 Tristán Suárez. En tanto, en la Zona A, Almirante Brown no afloja: venció 2-1 como local a Chacarita y extendió su ventaja sobre Tigre, que igualó 0-0 con Estudiantes en Río Cuarto. Los demás resultados de la fecha fueron: Deportivo Maipú 2-0 Agropecuario, Gimnasia (M) 2-0 Alvarado, Temperley 2-2 Quilmes, Belgrano 2-1 Mitre (SdE), Deportivo Riestra 1-0 Estudiantes (BA) y San Martín (T) 3-0 Atlanta (el campanense Matías Ballini fue titular en El Ciruja).