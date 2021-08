Venció 1-0 a Puerto Nuevo con gol de Alejandro Gagliardi. Este martes se disputó la "Copa Ciudad de Campana", que se definió en un amistoso que Villa Dálmine y Puerto Nuevo jugaron en el estadio de Mitre y Puccini. Y el trofeo quedó para el Violeta, que se impuso 1-0 con un tanto de Alejandro Gagliardi desde casi la mitad de la cancha. El encuentro (que se dividió en dos tiempos de 35 minutos) fue aprovechado por Marcelo Franchini para darle rodaje a los jugadores (en su mayoría juveniles) que no vienen teniendo minutos en el campeonato de la Primera Nacional. Incluso, en el segundo tiempo mandó a la cancha a Facundo Lando y el "Tano" Gagliardi, quienes se están recuperando de sendos desgarros (en cambio, ni Santiago Moyano ni Maximiliano Pollacchi vieron acción). Así, Villa Dálmine formó con Lucas Bruera; Carlos Freixa, Agustín Solveyra, Zaid Romero (por su expulsión ante Brown no podrá jugar el domingo en San Juan), Facundo Rizzi; Gino Olguin; Lucas Cajes, Valentín Albano, Franco Costantino, Gastón Martiré; y Lucas Muñoz. Luego, en el segundo tiempo ingresaron: Ezequiel Navarro Montoya, Lando, Jeremías Kruger, Valentino Guidi, Leandro Larrea, Agustín Ayala y Gagliardi. Por su parte, Puerto Nuevo aprovechó el amistoso para sumar rodaje de cara al inicio del Torneo Clausura que todavía no tiene fecha de inicio confirmada. Así, en la primera parte, Gastón Dearmas presentó a su habitual formación titular, aunque con dos variantes, dadas las lesiones del arquero Javier Balbuena y el marcador central Sandro Areco. Entonces, los primeros once del reciente campeón del Apertura de la Primera D fueron: Tabaré Benítez; Santiago Ojeda, Santiago Candia, Mario Godoy, Uriel Huarte; Enzo Ritacco, Kevin Redondo, Ezequiel Ramón; Enzo Moreno, Antonio Samaniego y Selem Lojda. Luego, en la segunda parte, "Tonga" cambió por completo la alineación y el Portuario presentó a Facundo Brito; Manuel Jaime, Luis Rodríguez, Braian Cívico, Bruno Lanza; Marcos Quiroga, Eliseo Aguirre, Rodrigo Martínez; Nicolás Sellar, Gastón Pérez y Alexander Meza. La victoria Violeta llegó por un gol de Alejandro Gagliardi sobre los 24 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero advirtió que el arquero Facundo Brito estaba mal parado y lo sorprendió con un remate desde casi la mitad de cancha que picó y se metió junto a un palo.

GINO OLGUIN, CAPITÁN VIOLETA, ESCAPA DE LA MARCA DE SELEM LOJDA





RODRIGO MARTÍNEZ MANEJA EL BALÓN ANTE LA MARCA DE FRANCO COSTANTINO.



