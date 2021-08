Campana Rolla fue declarado de Interés Legislativo

P U B L I C





El libro editado por Federico Ferrari y Gustavo Giacobbe fue reconocido por el Honorable Concejo Deliberante. Con la primera edición agotada, la segunda ya está a la venta en Byblos y en Einstein. "Bienaventurados los que aman la música, los que la sienten, los que toman un instrumento y lo hacen parte de sí mismos, los que eligen formar una banda de rock a no hacer otra cosa, los que nada ni nadie los detiene, sólo sus propios demonios, los que no siguen un rumbo y dan un paso atrás escuchando su corazón y avanzan sin mirar atrás, aunque duela, aunque sangre. Para todos ellos, para los que están, pero especialmente para los que ya no están, va dedicado este libro", señala el prólogo. "CampanaRolla", de Federico Ferrari y Gustavo Giacobbe, va por su segunda edición y fue declarado de Interés Legislativo por todo el cuerpo del Honorable Concejo Deliberante de Campana, donde en su última sesión el concejal y Doctor en Historia Oscar Trujillo pidió la palabra para decir: "De la misma manera que conversamos en la Comisión Cultura y Educación quiero solicitar que el proyecto de declaración de Interés Legislativo de la publicación de este libro pase a ser de autoría del Cuerpo; a la vez que destacar la iniciativa de estos dos vecinos que han escrito un libro de una prosa muy fresca. La verdad que es un libro cargado de anécdotas sobre un momento histórico muy particular de la historia argentina y de Campana en particular como lo fue la transición democrática de los últimos años de la dictadura, los primeros de los gobiernos democráticos visto desde la frecuencia de la historia de la cultura". Se trata de un relato en primera persona que propone al lector "un viaje al centro del Rock&Roll campanense y sus alrededores" que arranca en 1979 y finaliza una década después: amplificadores valvulares que revientan, canciones escritas en la estación del tren, y punks antisistema transitando años de dictadura y primavera democrática… en un poco más de 200 páginas aparecen Reactor, Los Pogo, Los Parem, Les Tramphs, Ratas Sexys, Los Mocos, Minustones, Peste Rosa, Demanda Emotiva, Ruido Blanco, Los Cayos, Los Batracios Epilépticos, y siguen las firmas. La segunda edición ya puede adquirirse en la librería Byblos de Varela y Estrada o en Einstein, de Mitre y Castelli.



