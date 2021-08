Festejo en Olivos: la TV Pública liberó videos del cumpleaños de Fabiola Yañez

A una semana del escándalo por la filtración de la foto del festejo en la Quinta de Olivos, se conocieron dos videos del evento. A una semana del escándalo por la filtración del video del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos durante la Fase 1 de la pandemia el año pasado, se conocieron dos videos del evento. En este sentido, la TV Pública difundió las filmaciones que publicó, El Destape, donde se ve en profundidad todo lo que la foto que se viralizó no pudo mostrar. De esta manera, en uno de los videos se ve a la esposa del presidente, Alberto Fernández, soplando las velitas y brindando con los invitados al festejo donde se ve que nadie tenía puesto el barbijo ni respetaba el distanciamiento social. Además, otra de las filmaciones deja entrever que Yañez se abrazó y besó con los asistentes a la fiesta, algo que se indicaba como peligroso ya que contribuía a propagar el Covid-19. A menos de un mes de las elecciones PASO 2021, el Gobierno nacional debe enfrentar un nuevo revés frente a las fuertes críticas sobre lo que ocurrió el 14 de julio de 2020 que podría restarle votos a los precandidatos a diputados nacionales del oficialismo. En tanto, la primera dama se puso a disposición del juzgado federal Nº 7, a cargo de Sebastián Casanello, quien investiga el festejo de cumpleaños sin ningún tipo de protocolo sanitario. Yáñez designó como sus abogados a Mariano Lizardo y Juan Pablo Fioribello, quienes la representarán a lo largo de la causa judicial en la que podrían enfrentar una acusación por incumplir las medidas sanitarias de cuidado por la pandemia. Sin embargo, todavía ninguno de los defensores de las personas que participaron de la fiesta en Olivos pidió medidas de prueba ni tampoco se hicieron descargos sobre lo ocurrido durante la reunión. Por su parte, el Presidente se refirió a lo sucedido en un acto en La Matanza donde volvió a calificar el brindis "como un error" y se disculpó "por una cena que no debió haberse hecho". Asimismo, Fernández explicó que estuvo "todo el fin de semana" leyendo "lo que decían los hipócritas" y criticó a los que interpretaron que le había echado la culpa a la primera dama: "El único responsable soy yo, doy la cara y me hago cargo".