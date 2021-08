La Red de Jueces Penales Bonaerense cargó contra el ministro Berni

Fue por sus declaraciones luego del tiroteo en Florencio Varela donde resultaron 3 jóvenes muertos la semana pasada. "Esta es la justicia que tenemos. No sabemos si los jueces no nos dan los allanamientos porque no quieren trabajar y son vagos, porque no tienen la capacidad para llevar adelante una investigación o porque simplemente son cómplices". Las declaraciones del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, luego del tiroteo de Florencio Varela generó un comunicado de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires titulado: "El estrépito mediático no es la vía para mejorar el sistema de justicia". El encendido escrito califica de "infamantes" a las expresiones del Ministro y señala que con las mismas pretendió "deslindar la responsabilidad del área a su cargo, endosándosela al sistema judicial". Entre otras consideraciones, los jueces expresaron en respuesta a Berni: "La correcta administración de justicia requiere la adecuada sustanciación de los procesos, libre de presiones e intromisiones políticas o de cualquier otro orden. El ataque genérico e indiscriminado al Poder Judicial, al que nos venimos refiriendo, provoca su deslegitimación social e institucional y, a la vez, socava uno de los pilares básicos del modelo republicano. Sólo un Poder Judicial independiente, sobre cuyas decisiones los otros poderes estatales no tengan injerencia, puede asegurar la plena vigencia del ordenamiento jurídico, a partir de la efectividad de los principios y garantías constitucionales".

Berni trató de vagos, incapaces y cómplices de los delincuentes a los integrantes del poder judicial bonaerense.