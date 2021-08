Efemérides del día de la fecha, 19 de Agosto

DÍA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 63/139 en el año 2008, en este día se concientiza acerca de la importancia de la asistencia humanitaria a la vez que se homenajea a los profesionales de la salud y trabajadores humanitarios fallecidos, heridos y los que continúan ayudando a las personas afectadas por los desastres naturales y los conflictos armados alrededor del mundo. Esta fecha fue elegida para recordar la trágica jornada del año 2003 en la que un atentado terrorista contra la sede de la ONU en Bagdad (Iraq) terminó con la vida de 22 personas, entre las que se encontraba el diplomático de la ONU Sergio Vieira de Mello. El tema de este año es "La carrera por la humanidad, un reto mundial para la acción por el clima en solidaridad con las personas que más lo necesitan" y tiene el propósito de poner en relieve las consecuencias inmediatas del cambio climático en las poblaciones más vulnerables del mundo: "Aprovecharemos la participación de la campaña para decir a los líderes mundiales que el tiempo se ha agotado, y que el público exige medidas urgentes para proteger a las personas y salvar a los más vulnerables del desastre climático" manifestó el Secretario General de la ONU, António Guterres.



FALLECE HORACIO SALGÁN Horacio Adolfo Salgán nació el 15 de junio del año 1916 en Buenos Aires. Criado escuchando a su padre tocar el piano, Salgán comenzó a estudiar dicho instrumento desde temprana edad convirtiéndose en un alumno ejemplar del Conservatorio Nacional a los 13 años. Debido a que tenía que contribuir con la economía familiar, empezó a trabajar en el cine de su barrio, acompañando con el piano la proyección de películas mudas. Más adelante, ingresó a Radio Belgrano, Excelsior, Prieto y Stentor como solista e integrando conjuntos. A los 20 años formó parte de la orquesta de Roberto Firpo y fue arreglador de la orquesta de Miguel Caló. En el año 1944 formó su propia orquesta y, tres años después, la misma se disolvió: "La idea de formarla, de alguna manera, está determinada por la composición. Empecé a componer porque quería hacer tango de una manera determinada. No con la idea de ser compositor, sino con la de tocar tangos como a mí me gustaba. Lo mismo sucedió con la orquesta" expresó en el libro "Horacio Salgán: la supervivencia de un artista en el tiempo" (1992). En el año 1960 formó el Quinteto Real, emblemático conjunto de tango integrado por Ubaldo de Lío (guitarra), Enrique Mario Francini (violín), Pedro Laurenz (bandoneón) y Rafael Ferro (contrabajo), que debutó en Radio El Mundo. Entre sus tangos más importantes se encuentran "Don Agustín Bardi", "La llamó silbando" y "A fuego lento". Falleció en el año 2016 en Buenos Aires.



"ALL YOU NEED IS LOVE" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1967, el sencillo "All you need is love" de "The Beatles" destronaba a "Light my fire" de "The Doors" del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Incluida en el álbum "Yellow Submarine" (1969) y acreditada a John Lennon y Paul McCartney, el sencillo fue escrito para representar a Reino Unido en el programa "Our World", primera producción televisiva satelital, que fue visto por millones de televidentes: "Éramos lo suficientemente grandes como para dirigir una audiencia de ese tamaño y decidimos hacerlo por el amor. Por el amor y la paz" manifestó Ringo Starr.