Hipoacusia: la importancia de la detección temprana

La audición favorece el mantenimiento de una vida intelectual y social activa. Una pérdida auditiva, de acuerdo al cuadro que presente el paciente puede traer dificultades en la calidad de vida, interrumpiendo el correcto aprendizaje del habla, el lenguaje y la comunicación entre pares. Según la OMS más del 5% de la población mundial (430 millones de personas) padece una pérdida de audición discapacitante (432 millones de adultos y 34 millones de niños). Se calcula que en 2050 esa cifra superará los 700 millones (una de cada diez personas). La detección temprana de la hipoacusia, es esencial para no comprometer el desarrollo comunicativo y emocional, ya que, la audición es fundamental para tener experiencias interactivas que estimulan el desarrollo del lenguaje, cognitivo y social. El estudio más comúnmente realizado para evaluar la capacidad auditiva, es la audiometría. Sin embargo, no es el único examen que utilizan los profesionales para evaluar la audición. "En nuestro país contamos con la Ley de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, que señala que todo niño recién nacido tiene derecho a recibir un estudio temprano sobre su capacidad auditiva y luego se le brinde tratamiento en forma oportuna si fuera necesario, ya que las doce primeras semanas de vida extrauterina son especialmente importantes para el desarrollo de las vías auditivas", explica la Lic. Micaela Costanzo, Fonoaudióloga y Team Leader del Departamento Clínico de MED-EL para el Cono Sur de Latinoamérica. Estar atento a los diferentes signos que se puedan presentar, es muy importante para actuar y acudir tempranamente a la consulta con un profesional, con el objetivo de evaluar la capacidad auditiva, detectar la existencia pérdida auditiva y un oportuno tratamiento. Signos y alertas a tener en cuenta en la temprana edad - No responde al llamado o a su nombre. - No presenta signos de alerta frente a los sonidos. - Deja de responder ante estímulos auditivos que antes sí respondía. Elevación en el tono de voz o de artefactos audibles. - Interrupción en el desarrollo del lenguaje. - Distorsión en el desarrollo de sus actividades cotidianas (colegio, deportes, etc.) Signos de alerta en jóvenes, adultos y adultos mayores - Refieren que escuchan pero no entienden - Presencia de zumbido en los oídos - Dificultad en la localización de la fuente sonora - Dificultad para realizar tareas cotidianas o laborales. - Dificultad atencional o de discriminación del mensaje en ambientes desafiantes como reuniones laborales, familiares o con ambientes con ruido de fondo. La hipoacusia puede aparecer en cualquier momento de la vida, posee múltiples causas según la etapa en donde inicia, pero la implicancia de sus consecuencias impactan más en los primeros años de vida y durante la infancia; ya que es la etapa de mayor plasticidad y desarrollo de la vía auditiva. Soluciones auditivas En caso de sospechar o detectar una pérdida auditiva, se recomienda asistir a un profesional para realizar la evaluación correspondiente y evaluar si es necesario realizar un tratamiento oportuno. Actualmente existe una amplia variedad de soluciones auditivas que gracias a la tecnología permiten abordar y tratar diversas patologías auditivas. Desde dispositivos simples, como lo es el audífono, hasta dispositivos de mayor complejidad, como el implante de oído medio, el implante de conducción ósea y el implante coclear. La solución dependerá del tipo y del grado de la hipoacusia que presente el paciente. La Lic. Micaela Costanzo señala algunas de las soluciones auditivas que existen: 1. El primer Sistema Adhesivo de Conducción Ósea del Mundo llamado ADHEAR, que se compone de un adaptador adhesivo y un procesador de audio. Este último capta las ondas de sonido, convirtiéndolas en vibraciones que serán transmitidas al hueso por medio del adaptador adhesivo que se coloca detrás de la oreja. No es una solución implantable. 2. El primer implante de Conducción Ósea Activo y Transcutáneo del Mundo BONEBRIDGE, es colocado debajo de la piel generando las vibraciones que estimulan el oído interno. Posee un pequeño procesador de audio externo, que se sujeta al implante mediante un imán. Es muy cómodo, estético y fácil de usar 3. Otra solución auditiva podría ser el implante coclear de última tecnología SYNCHRONY 2 para hipoacusias severas-profundas. Por ejemplo, en algunos casos en que los audífonos podrían ya no resultar beneficiosos. Es importante remarcar que, en la mayoría de los casos, la hipoacusia se puede prevenir si adoptamos las medidas necesarias. Por otro lado, es de suma importancia hacerse chequeos de rutina, al menos una vez al año.